КУРТУА: После четырех лет с другим тренером старые автоматизмы еще остаются

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа прокомментировал ничейный результат матча против саудовской команды Аль-Хиляль (1:1) в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира 2025:

«Первый тайм был не очень, слишком медленно, а они играли лучше, но мы все равно сумели выйти вперед. Затем был довольно глупый пенальти, и они сравняли счет. Мы обсудили все в перерыве, и я думаю, что второй тайм был намного лучше, с большим количеством моментов и пенальти, но нашей победе не суждено было случиться.

Дебют Алонсо? Мы пытаемся делать разные вещи но невозможно сделать все за четыре дня... После четырех лет работы с другим тренером [Карло Анчелотти], возможно, старые автоматизмы еще остаются. Мы пытались что-то изменить, с более высокой линией и большей агрессивностью. В первом тайме мы были более апатичны, а во втором тайме мы были более агрессивны, и именно так мы хотим играть.

Как я сыграл? Нормально, я думаю, что я в порядке. Жарко, но, что ж, я думаю, что хуже для моих товарищей по команде, которым приходится больше бегать. Мы должны быть готовы к следующему матчу в воскресенье. Мы знаем, каково это – играть в 3 часа дня на очень жарком поле.

Мы усердно тренируемся и стараемся сделать все, о чем Хаби нас просит, но, очевидно, не всегда легко перенести это на поле. Начинать с ничьи – не лучший вариант, но теперь нам нужно стремиться к двум следующим победам.

Обязаны выиграть турнир? Как команда, мы всегда хотим победить, но, очевидно, мы находимся в процессе улучшения. Возможно, это также помогает нам, мы двигаемся шаг за шагом.

Что нужно команде? Это больше вопрос к Хаби. Мы играли немного медленно в первом тайме, и как единое целое нам нужно быть быстрее. Полузащитники не должны находиться так близко к защитникам, чтобы нападающему соперника была сложнее».

Видеообзор матча Реал Мадрид – Аль-Хиляль (1:1)