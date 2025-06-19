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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 04:10 |
338
0

Хаби Алонсо пояснил, почему Реал не сумел переиграть Аль-Хиляль на КЧМ-2025

Главный тренер Реала прокомментировал ничейный результат своих подопечных (1:1)

19 июня 2025, 04:10 |
338
0
Хаби Алонсо пояснил, почему Реал не сумел переиграть Аль-Хиляль на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал результат матча первого тура группового этапа клубного чемпионата мира против команды Аль-Хиляль (1:1), в котором он дебютировал на должности наставника сливочных:

«Пенальти в ворота Реала? Это был эпизод, который я не очень хорошо рассмотрел, но мне кажется, его можно было избежать. А вот пенальти на Фране, на мой взгляд, был очевидным.

В первом тайме нам многого не хватало. Затем мне понравилась, как мы отреагировали во втором. Мы больше контролировали игру. Но это все процесс, который требует времени. Кто мог думать, что все заработает идеально с первого дня?

Замена Асенсио? Он принимал антибиотики последние дни и сильно страдал из-за этого. Поэтому и была замена. Было очень жарко. Это не оправдание, но, конечно, не лучшее время для игры, хотя причины мы понимаем. У Винисиуса тоже были судороги начиная с 70-й минуты. Игроки Аль-Хиляль тоже закончили матч измотанными.

Дебют Трента и Хейсена? Я доволен ими и поздравляю их. Для них это был важный день. Дин сыграл очень хорошо, а Трент прибавлял по ходу матча. Оба дают нам значительное качество.

Отсутствие Мбаппе? Не знаем, будет ли он готов ко второму матчу, нужно посмотреть, как он восстановится в ближайшие дни. У него был тяжелый вирус, посмотрим.

Мастантуоно? Идея в том, чтобы он помогал нам с самого начала, у нас большие ожидания. Время покажет, но, конечно, игрок в 17–18 лет может быть основным в Реале.

Жаль за результат, особенно потому что во втором тайме мы были гораздо лучше. Первый тайм мне не понравился, но он послужит нам для того, чтобы продолжать работу над тем, что нужно улучшать. Во втором тайме у нас было больше баланса. Нам не хватило гола, и это главное. В первом тайме мы старались играть слишком быстро и теряли мяч. Нам было трудно выстроить прессинг, но во втором тайме через владение мячом мы стали лучше.

Я не испытывал разочарования по ходу матча. Мы хотели сыграть лучше. Я знал, что на это потребуется время. Нужно продолжать совершать ошибки, чтобы их можно было исправлять и работать над ними. Однако во втором тайме я увидел реакцию. Все требует времени и повторения, чтобы идеи лучше усваивались».

Видеообзор матча Реал Мадрид – Аль-Хиляль (1:1)

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Хаби Алонсо Аль-Хиляль Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: Marca
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