ФОТО. Не Буну: стал известен лучший игрок матча КЧМ-2025 Реал – Аль-Хиляль
Сливочные и саудовцы сыграли вничью на старте турнира, Гонсало Гарсия забил для Мадрида
18 июня состоялся матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Аль-Хиляль.
Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Игра завершилась со счетом 1:1.
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После завершения встречи в ФИФА назвали лучшего игрока противостояния. Имя стал автор гола в составе сливочных 21-летний Гонсало Гарсия.
Примечательно, что героем встречи стал голкипер саудовцев Яссин Буну, который на 90+2-й минуте отразил удар Федерико Вальверде с пенальти. И именно Буну получил наивысшую оценку среди всех игроков матча от статистического портала WhoScored – 8.00.
А вот действия Гарсии были оценены в 7.7 – наивысший показатель среди футболистов Реала и второй среди всех игроков поединка.
ФОТО. Не Буну: стал известен лучший игрок матча КМЧ-2025 Реал – Аль-Хиляль
Оценки WhoScored за матч Реал – Аль-Хиляль (1:1)
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