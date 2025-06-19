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  4. ФОТО. Не Буну: стал известен лучший игрок матча КЧМ-2025 Реал – Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 03:01 |
83
0

ФОТО. Не Буну: стал известен лучший игрок матча КЧМ-2025 Реал – Аль-Хиляль

Сливочные и саудовцы сыграли вничью на старте турнира, Гонсало Гарсия забил для Мадрида

19 июня 2025, 03:01 |
83
0
ФОТО. Не Буну: стал известен лучший игрок матча КЧМ-2025 Реал – Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

18 июня состоялся матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Аль-Хиляль.

Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи в ФИФА назвали лучшего игрока противостояния. Имя стал автор гола в составе сливочных 21-летний Гонсало Гарсия.

Примечательно, что героем встречи стал голкипер саудовцев Яссин Буну, который на 90+2-й минуте отразил удар Федерико Вальверде с пенальти. И именно Буну получил наивысшую оценку среди всех игроков матча от статистического портала WhoScored – 8.00.

А вот действия Гарсии были оценены в 7.7 – наивысший показатель среди футболистов Реала и второй среди всех игроков поединка.

ФОТО. Не Буну: стал известен лучший игрок матча КМЧ-2025 Реал – Аль-Хиляль

Getty Images/Global Images Ukraine

Оценки WhoScored за матч Реал – Аль-Хиляль (1:1)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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