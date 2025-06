ВИДЕО. Как Вальверде не забил пенальти в матче Реал – Аль-Хиляль на 90+2-й

18 июня состоялся матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Аль-Хиляль.

Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Игра завершилась со счетом 1:1.

Сливочные могли вырвать победу на 90+2-й пенальти. Тогда королевский клуб заработал пенальти, к мячу подошел Федерико Вальверде, но уругваец не сумел реализовать 11-метровый. Сэйв оформил кипер саудовцев Яссин Буну.

В одном квартете Реал и Аль-Хиляль выступают вместе с РБ Зальцбург и Пачукой.

