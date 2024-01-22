Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дуглас Коста в последний момент отказался от трансфера в Самсунспор
Турция
22 января 2024, 09:55 |
221
0

Дуглас Коста в последний момент отказался от трансфера в Самсунспор

Бразилец устно согласовал детали перехода, но потом передумал

22 января 2024, 09:55 |
221
0
Дуглас Коста в последний момент отказался от трансфера в Самсунспор
ФК Лос-Анджелес Гэлакси. Дуглас Коста

Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста, который с осени минувшего года после ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси» является свободным агентом, отказался от возможности продолжить карьеру в Турции.

Предметный интерес к бразильцу проявлял «Самсунспор», с руководством которого Дуглас Коста вел переговоры и дал устное согласие на переход.

Стороны согласовали дату прохождения медицинского осмотра и подписания контракта, но буквально в последний момент, по информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист отказался от сделки.

Напомним, за «Шахтер» Дуглас Коста играл с 2010 по 2015 годы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал голкипера из грузинской Дилы
Источник: на просмотре в Ворскле находится албанский полузащитник
Вернидуб на него не рассчитывает. Где продолжит карьеру форвард Кривбасса?
Дуглас Коста Самсунспор трансферы
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22 января 2024, 00:40 1
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова

У Довбика и Цыганкова 4 гола на двоих в одном матче

ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
Футбол | 21 января 2024, 17:28 24
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией

Матч на «Сантьяго Бернабеу» начался для хозяев с неприятностей

МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Футбол | 22.01.2024, 10:01
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Футбол | 21.01.2024, 10:50
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
Футбол | 22.01.2024, 09:00
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
20.01.2024, 12:36 23
Теннис
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 28
Теннис
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:48 57
Теннис
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 20
Футбол
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
20.01.2024, 13:54 3
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 19
Футбол
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 4
Теннис
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем