Дуглас Коста в последний момент отказался от трансфера в Самсунспор
Бразилец устно согласовал детали перехода, но потом передумал
Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста, который с осени минувшего года после ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси» является свободным агентом, отказался от возможности продолжить карьеру в Турции.
Предметный интерес к бразильцу проявлял «Самсунспор», с руководством которого Дуглас Коста вел переговоры и дал устное согласие на переход.
Стороны согласовали дату прохождения медицинского осмотра и подписания контракта, но буквально в последний момент, по информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист отказался от сделки.
Напомним, за «Шахтер» Дуглас Коста играл с 2010 по 2015 годы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Довбика и Цыганкова 4 гола на двоих в одном матче
Матч на «Сантьяго Бернабеу» начался для хозяев с неприятностей