Дуглас Коста в последний момент отказался от трансфера в Самсунспор

Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста, который с осени минувшего года после ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси» является свободным агентом, отказался от возможности продолжить карьеру в Турции.

Предметный интерес к бразильцу проявлял «Самсунспор», с руководством которого Дуглас Коста вел переговоры и дал устное согласие на переход.

Стороны согласовали дату прохождения медицинского осмотра и подписания контракта, но буквально в последний момент, по информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист отказался от сделки.

Напомним, за «Шахтер» Дуглас Коста играл с 2010 по 2015 годы.