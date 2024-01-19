Самсунспор проявляет интерес к экс-вингеру Шахтера
Дуглас Коста может переехать в турецкую Суперлигу
33-летний бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста заинтересовал одного из аутсайдеров нынешнего розыгрыша турецкой Суперлиги «Самсунспор».
Как пишет samsunkenthaber.com.tr со ссылкой на Sports Digitale, с «Самсунспора» был снят трансферный бан, в результате чего клуб хотел бы подписать футболиста топ-уровня, и Дуглас Коста является отличным на то кандидатом.
После ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в октябре минувшего года Дуглас Коста является свободным агентом, а потому «Самсунспору» не придется платить за бразильца отступные.
Ранее сообщалось, что договориться с Дугласом Костой хочет «Крузейро».
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