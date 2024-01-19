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Турция
19 января 2024, 18:05 |
473
0

Самсунспор проявляет интерес к экс-вингеру Шахтера

Дуглас Коста может переехать в турецкую Суперлигу

19 января 2024, 18:05 |
473
0
Самсунспор проявляет интерес к экс-вингеру Шахтера
instagram.com/douglascosta

33-летний бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста заинтересовал одного из аутсайдеров нынешнего розыгрыша турецкой Суперлиги «Самсунспор».

Как пишет samsunkenthaber.com.tr со ссылкой на Sports Digitale, с «Самсунспора» был снят трансферный бан, в результате чего клуб хотел бы подписать футболиста топ-уровня, и Дуглас Коста является отличным на то кандидатом.

После ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в октябре минувшего года Дуглас Коста является свободным агентом, а потому «Самсунспору» не придется платить за бразильца отступные.

Ранее сообщалось, что договориться с Дугласом Костой хочет «Крузейро».

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Источник Sport.ua
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