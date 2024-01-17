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  4. Экс-звезда Шахтера продолжит карьеру в Бразилии
Бразилия
17 января 2024, 20:30 |
753
0

Экс-звезда Шахтера продолжит карьеру в Бразилии

Дуглас Коста вернется на родину

17 января 2024, 20:30 |
753
0
Экс-звезда Шахтера продолжит карьеру в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бывшая звезда «Шахтера» Дуглас Коста может вернуться в Бразилию.

По информации Globo, 33-летний полузащитник ведет переговоры с «Крузейро». Бразилец в настоящее время является свободным агентом и считает, что продолжение карьеры на родине является отличным вариантом, где он может помочь команде выиграть титул.

Последним клубом, где выступал бразилец, был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он отыграл 51 матч, забил восемь голов и отдал восемь передач.

Ранее бразильский «Сантос», по итогам сезона-2023 вылетевший из Серии А, сделал предложение Дугласу Косте.

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Дуглас Коста Крузейро трансферы свободный агент
Источник Globo Esporte
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