Экс-звезда Шахтера продолжит карьеру в Бразилии
Дуглас Коста вернется на родину
Бывшая звезда «Шахтера» Дуглас Коста может вернуться в Бразилию.
По информации Globo, 33-летний полузащитник ведет переговоры с «Крузейро». Бразилец в настоящее время является свободным агентом и считает, что продолжение карьеры на родине является отличным вариантом, где он может помочь команде выиграть титул.
Последним клубом, где выступал бразилец, был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он отыграл 51 матч, забил восемь голов и отдал восемь передач.
Ранее бразильский «Сантос», по итогам сезона-2023 вылетевший из Серии А, сделал предложение Дугласу Косте.
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