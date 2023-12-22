Сантос сделал предложение Дугласу Косте

Бразильский «Сантос», который по итогам сезона-2023 вылетел из Серии А, сделал предложение 33-летнему вингеру Дугласу Косте, известному в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Впрочем, сообщается, что переговоры будут непростыми, так как «Сантос» стремится сократить клубную зарплатную ведомость и предложил звездному ветерану оклад ниже ожидаемого.

Дуглас Коста сейчас пребывает в статусе свободного агента и, как ожидается, скорее всего, продолжит карьеру в одной из арабских стран, куда не так давно летал на переговоры.

Несколько дней назад Дуглас Коста и его супруга объявили о том, что ждут первенца.