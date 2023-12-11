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  4. Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Бразилия
11 декабря 2023, 13:08 |
2148
0

Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца

10 декабря Наталия Феликс опубликовала соответствующий пост в Instagram

11 декабря 2023, 13:08 |
2148
0
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
instagram.com/nathaliafelix. Дуглас Коста с супругой

Бывший лидер «Шахтера» Дуглас Коста, который в настоящий момент имеет статус свободного агента, и его супруга Наталия Феликс объявили о том, что ждут первенца.

Соответствующий пост в Instagram накануне выложила девушка.

«В эти последние несколько месяцев мы переживали самую лучшую и сильную любовь, и сегодня мы решили поделиться с вами этим удивительным моментом в нашей жизни!» - написала Феликс, сопроводив текст фотографиями, среди которых есть и изображение с положительным результатом теста на беременность.

Ранее СМИ сообщали, что Дуглас Коста может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, куда в минувшем месяце летал на переговоры с тремя клубами.

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Дуглас Коста беременность lifestyle Шахтер Донецк девушки
Источник Sport.ua
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