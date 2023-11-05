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  4. Экс-вингер Шахтера прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с тремя клубами
Саудовская Аравия
05 ноября 2023, 09:53 |
512
0

Экс-вингер Шахтера прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с тремя клубами

Дуглас Коста все еще мечтает вернуться в «Ювентус»

05 ноября 2023, 09:53 |
512
0
Экс-вингер Шахтера прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с тремя клубами
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста, который 1 января окажется в статусе свободного агента после истечения контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси», может продолжить карьеру в саудовской Про-лиге.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент Дуглас Коста находится в Саудовской Аравии, где ведет переговоры сразу с тремя клубами, названия которых источник не раскрывает.

Сам бразилец все еще мечтает, что получит приглашение вернуться от «Ювентуса», однако пока никаких предпосылок для такого варианта развития событий не существует.

Ранее сообщалось, что интерес к Дугласу Косте проявляют бразильские «Фламенго» и «Сан-Паулу».

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Дуглас Коста трансферы Шахтер Донецк чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лос-Анджелес Гэлакси
Источник Фабрицио Романо
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