В Ювентус не вернется. Дуглас Коста заинтересовал два клуба из Бразилии

Два бразильских клуба – «Фламенго» и «Сан-Паулу» – проявляют интерес к сотрудничеству с бывшим вингером «Шахтера» Дугласом Костой, который в начале января 2024 года получит статус свободного агента, после истечения контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Фламенго» и «Сан-Паулу» уже провели предварительные консультации с представителями Дугласа Косты, во время которых пытались узнать о планах футболиста на ближайшее будущее.

Сам Коста хотел бы вернуться в Европу, но пока не имеет на руках ни одного конкретного предложения.

Ранее 33-летний бразилец был предложен «Ювентусу», однако в итальянском клубе не заинтересованы в возвращении ветерана.