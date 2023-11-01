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  4. В Ювентус не вернется. Дуглас Коста заинтересовал два клуба из Бразилии
Бразилия
01 ноября 2023, 20:47 |
91
0

В Ювентус не вернется. Дуглас Коста заинтересовал два клуба из Бразилии

«Фламенго» и «Сан-Паулу» консультируются по поводу сотрудничества с хавбеком

01 ноября 2023, 20:47 |
91
0
В Ювентус не вернется. Дуглас Коста заинтересовал два клуба из Бразилии
instagram.com/douglascosta

Два бразильских клуба – «Фламенго» и «Сан-Паулу» – проявляют интерес к сотрудничеству с бывшим вингером «Шахтера» Дугласом Костой, который в начале января 2024 года получит статус свободного агента, после истечения контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Фламенго» и «Сан-Паулу» уже провели предварительные консультации с представителями Дугласа Косты, во время которых пытались узнать о планах футболиста на ближайшее будущее.

Сам Коста хотел бы вернуться в Европу, но пока не имеет на руках ни одного конкретного предложения.

Ранее 33-летний бразилец был предложен «Ювентусу», однако в итальянском клубе не заинтересованы в возвращении ветерана.

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Дуглас Коста Фламенго Сан-Паулу Лос-Анджелес Гэлакси трансферы Ювентус
Источник Trivela
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