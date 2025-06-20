Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду

В современном мировом футболе, пожалуй, нет более могущественных и одновременно не таких уж и заметных фигур на рынке, как агенты. Зачастую именно от их воли и мнения зависит переход того или иного футболиста в тот или иной клуб. Впрочем, порой случается и так, что интересы сторон перестают совпадать, и наружу прорывается скандальная информация, означающая одно – завершение сотрудничества…

Именно так случилось в конце 2022-го, когда в СМИ появились сенсационные сведения о завершении работы звездного португальца Криштиану Роналду с известным агентом Жорже Мендешом. Со своим земляком экс-форвард «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» сотрудничал продолжительное время, и это принесло хороший доход, как Криштиану, так и Жорже, причем последний на фоне работы с Роналду получил негласный статус суперагента в мировом футболе.

Но в начале 2023-го в прессе появилось объяснение того, почему Роналду ушел от Мендеша. Писали, что агент, набравшись смелости, прямо изложил своему звездному клиенту неприглядную для того истину о том, что в услугах Криштиану на тот момент не нуждался абсолютно никто, кроме богатых клубов из Саудовской Аравии. Роналду, расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед», намеревался еще несколько лет поиграть на топ-уровне в Европе, а потому не сразу уловил новую тенденцию, которая буквально давала понять, что его время постепенно подходит к концу.

Роналду считал, что Мендеш плохо выполнял свою работу, не обеспечив ему широкий выбор хороших вариантов в Европе, а переезд в Саудовскую Аравию Криштиану мог бы оформить и самостоятельно, без услуг и посредничества Жорже. На этом, собственно, пути Мендеша и Роналду разошлись, после чего каждый из них начал писать новый раздел в своей профессиональной деятельности…

Для Мендеша, который привык быть на вершине трансферных потоков мирового футбольного рынка, расторжение сотрудничества с Роналду оказалось весьма болезненным с точки зрения имиджа. Агент, который имел колоссальное влияние на формирование составов в ПСЖ, «Барселоне» и ряде крупных клубов английской Премьер-лиги через свою компанию Gestifute, в одночасье, казалось бы, утратил центральную роль на шахматной доске мирового футбола…

Некоторые обозреватели прочили Жорже Мендешу скорый закат карьеры суперагента, однако португалец продолжил делать хорошую прибыль на рынке. Сперва он воспользовался фактом переезда Роналду в Саудовскую Аравию и как следует заработал на новом для него рынке, трудоустроив в тамошней Про-лиге сразу нескольких своих подопечных (в частности, Рубена Невиша, Жоау Канселу и Фабиньо). А затем… Затем Мендеш нашел для себя новую возможность оказаться в центре внимания и вернуться на пик агентских возможностей…

Португальский посредник быстро осознал, что эпоха Криштиану Роналду действительно подходила к концу, а потому делать ставку только на него, как на главную звезду агентской компании, являлось большой ошибкой в аспекте перспектив дальнейшего развития собственной деятельности. Мендешу был нужен кто-то, кто в обозримом будущем будет готов заменить на футбольном небосводе Криштиану. И этим кем-то оказался вундеркинд из академии «Барселоны» Ламин Ямаль – юный феномен, который недавно подписал новое трудовое соглашение с «блаугранас» под непосредственным контролем со стороны компании Мендеша.

По неофициальным данным за последнее время Жорже Мендеш специально дважды летал в Барселону лично, чтобы переговорить с руководством одноименного клуба, а также самим Ламином. Португальский агент, по сути, руководил одной из наиболее значимых футбольных сделок нынешнего года, не упуская возможности продемонстрировать общественности собственную роль в достижении финальной договоренности. Это позволило Мендешу доказать, что он по-прежнему является самым важным и влиятельным футбольным агентом на планете, причем уже без существенной привязки к персоне Криштиану Роналду.

Впрочем, сотрудничество с Ламином Ямалем – это лишь верхушка блестящей кадровой работы, проведенной за последние годы Мендешем и его помощниками из Gestifute. В настоящее время клиентами компании Жорже является немало молодых гениев современного футбола, от которых во многом зависит будущее игры № 1. Это, прежде всего, 22-летний вингер ПСЖ Брэдли Баркола, 20-летний опорник парижан Жоау Невеш, 21-летний фулбек «Барселоны» Алехандро Бальде, 20-летний хавбек ПСЖ Варрен Заир-Эмери, 19-летний центрбек «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро, 23-летний центрхав «Манчестер Сити» Нико Гонсалес, 22-летний вингер «Ювентуса» Франсишку Консейсау и другие.

В этом списке мог бы легко оказаться и 22-летний Ансу Фати из «Барселоны», который невероятным образом сверкнул в юные годы, но затем продемонстрировал признаки очевидного упадка в карьере, из-за чего его звездные перспективы в настоящий момент кажутся уже абсолютно неактуальными. Но, с другой стороны, у Мендеша есть еще одна подрастающая звездочка европейского футбола – португалец Родриго Мора из «Порту», который лишь в начале мая отпраздновал свое 18-летие. Этого вингера «драконов» некоторые специалисты и обозреватели считают даже более талантливым, нежели Ламин Ямаль, потому неудивительно, что руководство «Реала» внимательно следит за прогрессом португальца и якобы готово всерьез потратиться на его покупку.

Короче говоря, простое перечисление имен подопечных португальского суперагента уже дает понимание того, что Жорже Мендешу удалось не просто заполучить в клиенты Ламина Ямаля, но и выстроить в своей компании целую юную команду мечты во главе с вундеркиндом из «Барселоны». Все они теперь достойно представляют на рынке бренд Gestifute, прославляя, в том числе, и персонально Мендеша. Конечно, далеко не каждому в отдаленной перспективе удастся стать игроком такого же калибра как Криштиану Роналду, однако для Жорже важнее другое – отныне он точно не ассоциируется исключительно как представитель одного лишь звездного португальца. Статус истинного суперагента Мендеш доказал тем, что собрал под своим крылом тех, кому суждено зарабатывать славу на мировых аренах в следующие пять, десять, а то и пятнадцать лет.

Что ж, остается только порадоваться за украинца Андрея Лунина, также являющегося клиентом Gestifute – возможно, и для него уже в самое ближайшее время Мендеш подыщет новый интересный вариант в карьере…