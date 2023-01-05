Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
Регуфе заменил Мендеша
Звездный 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду поссорился со своим агентом Жорже Мендешем.
Португальский журналист Виктор Пинту поделился некоторыми деталями конфликта:
«Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду. Доказательством этого является то, что предложение ему сделал «Аль-Наср». У Роналду не было вариантов от топ-клубов Европы, только предложение «Аль-Насра».
У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Криштиану Роналду не очень хорошо воспринял. А Криштиану решил, что для того, чтобы перейти в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента, ему не нужен агент».
Отметим, что трансфером Роналду занимался не агент игрока Жорже Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану – Рикарду Регуфе.
Ранее сообщалось, что Мендеш даже прерывал переговоры Роналду с «Аль-Насром».
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