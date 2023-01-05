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05 января 2023, 08:27 |
757
0

Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта

Регуфе заменил Мендеша

05 января 2023, 08:27 |
757
0
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
Twitter. Криштиану Роналду

Звездный 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду поссорился со своим агентом Жорже Мендешем.

Португальский журналист Виктор Пинту поделился некоторыми деталями конфликта:

«Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду. Доказательством этого является то, что предложение ему сделал «Аль-Наср». У Роналду не было вариантов от топ-клубов Европы, только предложение «Аль-Насра».

У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Криштиану Роналду не очень хорошо воспринял. А Криштиану решил, что для того, чтобы перейти в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента, ему не нужен агент».

Отметим, что трансфером Роналду занимался не агент игрока Жорже Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану – Рикарду Регуфе.

Ранее сообщалось, что Мендеш даже прерывал переговоры Роналду с «Аль-Насром».

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Жорже Мендеш Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Daily Record
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