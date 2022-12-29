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29 декабря 2022, 14:05 | Обновлено 29 декабря 2022, 14:10
2206
0

Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром

У португальца появился вариант из Европы

29 декабря 2022, 14:05 | Обновлено 29 декабря 2022, 14:10
2206
0
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду не перейдет в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Агент 37-летнего португальского форварда Жорже Мендеш прервал переговоры с «Аль-Насром».

Это связано с тем, что у Роналду появилось на руках предложение от клуба, который участвует в Лиге чемпионов. Остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов всегда было приоритетом для Роналду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Аль-Наср» уже запланировал медосмотр для Роналду. Португалец сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут в ноябре.

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Криштиану Роналду Жорже Мендеш Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Sport.ua
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