Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
У португальца появился вариант из Европы
Криштиану Роналду не перейдет в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Агент 37-летнего португальского форварда Жорже Мендеш прервал переговоры с «Аль-Насром».
Это связано с тем, что у Роналду появилось на руках предложение от клуба, который участвует в Лиге чемпионов. Остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов всегда было приоритетом для Роналду.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Аль-Наср» уже запланировал медосмотр для Роналду. Португалец сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут в ноябре.
❗️— CristianoXtra (@CristianoXtra_) December 28, 2022
Cristiano Ronaldo's agent Jorge Mendes, cut off negotiations with Al-Nassr after an offer arrived from a European club currently playing in the Champions League.
[@Qatari]
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