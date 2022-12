Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром

Криштиану Роналду не перейдет в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Агент 37-летнего португальского форварда Жорже Мендеш прервал переговоры с «Аль-Насром».

Это связано с тем, что у Роналду появилось на руках предложение от клуба, который участвует в Лиге чемпионов. Остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов всегда было приоритетом для Роналду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Аль-Наср» уже запланировал медосмотр для Роналду. Португалец сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут в ноябре.

Cristiano Ronaldo's agent Jorge Mendes, cut off negotiations with Al-Nassr after an offer arrived from a European club currently playing in the Champions League.



[@Qatari]