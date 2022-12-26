Источник: Аль-Наср запланировал медосмотр для Роналду

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» уже запланировал медосмотр для Криштиану Роналду. Об этом сообщает CBS Sport. В клубе хотят оформить трансфер до открытия январского трансферного окна.

По информации источника, зарплата Роналду составит 75 миллионов евро в год, а не 200 миллионов, как писалось ранее. Контракт уже согласован – теперь Роналду решать, подписывать ли его. В клубе шансы подписать 37-летнего португальца оценивают как очень высокие.

Ранее возможный переход Роналду в «Аль-Наср» подтвердил даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.