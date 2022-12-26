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26 декабря 2022, 19:28 |
446
0

Источник: Аль-Наср запланировал медосмотр для Роналду

Контракт может быть подписан еще до нового года

26 декабря 2022, 19:28 |
446
0
Источник: Аль-Наср запланировал медосмотр для Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» уже запланировал медосмотр для Криштиану Роналду. Об этом сообщает CBS Sport. В клубе хотят оформить трансфер до открытия январского трансферного окна.

По информации источника, зарплата Роналду составит 75 миллионов евро в год, а не 200 миллионов, как писалось ранее. Контракт уже согласован – теперь Роналду решать, подписывать ли его. В клубе шансы подписать 37-летнего португальца оценивают как очень высокие.

Ранее возможный переход Роналду в «Аль-Наср» подтвердил даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Источник CBS Sports
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