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25 декабря 2022, 22:43 |
757
0

Топ-источник. Эрдоган рассказал, куда, по его информации, перейдет Роналду

Президент Турции заявил, что звездный португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии

25 декабря 2022, 22:43 |
757
0
Топ-источник. Эрдоган рассказал, куда, по его информации, перейдет Роналду
Twitter. Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что звездный 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии:

«Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду перейдет в Саудовскую Аравию».

Ранее сообщалось, что Роналду активно вел переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насром» и даже достиг определенных предварительных договоренностей.

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Источник Goal.com
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