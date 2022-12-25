Другие новости25 декабря 2022, 22:43 |
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Топ-источник. Эрдоган рассказал, куда, по его информации, перейдет Роналду
Президент Турции заявил, что звездный португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии
25 декабря 2022, 22:43 |
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что звездный 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии:
«Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду перейдет в Саудовскую Аравию».
Ранее сообщалось, что Роналду активно вел переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насром» и даже достиг определенных предварительных договоренностей.
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