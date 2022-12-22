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22 декабря 2022, 13:31 | Обновлено 22 декабря 2022, 13:43
1267
1

Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра

Португалец не дождался предложений из Европы

22 декабря 2022, 13:31 | Обновлено 22 декабря 2022, 13:43
1267
1
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду принял решение продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают испанские СМИ.

Окончательное решение было принято во вторник, после встречи агента Роналду с представителями «Аль-Насра». Зарплата Роналду составит 200 миллионов евро в год, контракт будет действовать до лета 2025 года.

Роналду долго ждал предложений от европейских клубов, и принял предложение из Саудовской Аравии после того, как понял, что достойных вариантов на руках нет.

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Источник AS
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