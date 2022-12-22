Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Португалец не дождался предложений из Европы
Криштиану Роналду принял решение продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают испанские СМИ.
Окончательное решение было принято во вторник, после встречи агента Роналду с представителями «Аль-Насра». Зарплата Роналду составит 200 миллионов евро в год, контракт будет действовать до лета 2025 года.
Роналду долго ждал предложений от европейских клубов, и принял предложение из Саудовской Аравии после того, как понял, что достойных вариантов на руках нет.
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