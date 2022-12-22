Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра

Криштиану Роналду принял решение продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают испанские СМИ.

Окончательное решение было принято во вторник, после встречи агента Роналду с представителями «Аль-Насра». Зарплата Роналду составит 200 миллионов евро в год, контракт будет действовать до лета 2025 года.

Роналду долго ждал предложений от европейских клубов, и принял предложение из Саудовской Аравии после того, как понял, что достойных вариантов на руках нет.