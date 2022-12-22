Роналду ждет предложений европейских клубов. Если нет – Аль-Наср
Игрок хотел бы остаться в Европе
По информации журналиста Фабрицио Романо, Криштиану Роналду рассматривает предложение клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, однако все еще ждет предложений из Европы.
Роналду хотел бы продолжать карьеру в топ-чемпионате, но если таких вариантов не будет, то игрок готов перебраться в «Аль-Наср», который предложил контракт на три года.
Представители саудовского клуба не намерены сдаваться и продолжают активно вести переговоры, чтобы заполучить Криштиану.
Роналду сейчас является свободным агентом, так как «Манчестер Юнайтед» в ноябре разорвал с ним контракт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хулиан Альварес и Йошко Гвардиол могли оказаться в украинской Премьер-лиге
Испанские команды провели матчи второго раунда Копа дель Рей