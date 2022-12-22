Роналду ждет предложений европейских клубов. Если нет – Аль-Наср

По информации журналиста Фабрицио Романо, Криштиану Роналду рассматривает предложение клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, однако все еще ждет предложений из Европы.

Роналду хотел бы продолжать карьеру в топ-чемпионате, но если таких вариантов не будет, то игрок готов перебраться в «Аль-Наср», который предложил контракт на три года.

Представители саудовского клуба не намерены сдаваться и продолжают активно вести переговоры, чтобы заполучить Криштиану.

Роналду сейчас является свободным агентом, так как «Манчестер Юнайтед» в ноябре разорвал с ним контракт.