Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником «Порту» Родриго Мора, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, королевский клуб отправил скаутов, чтобы те следили за игрой 18-летнего футболиста, и по отчетам некоторых из них, этот игрок является более талантливым, чем жемчужина каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль.

Отмечается, что «сливочные» не пожалеют денег на подписание Моры.

В сезоне 2024/25 Родриго Мора провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может покинуть Арда Гюлер.