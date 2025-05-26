Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
Королевский клуб нацелился на Родриго Мору с «Порту»
Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником «Порту» Родриго Мора, сообщает испанское издание Defensa Central.
По информации источника, королевский клуб отправил скаутов, чтобы те следили за игрой 18-летнего футболиста, и по отчетам некоторых из них, этот игрок является более талантливым, чем жемчужина каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль.
Отмечается, что «сливочные» не пожалеют денег на подписание Моры.
В сезоне 2024/25 Родриго Мора провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может покинуть Арда Гюлер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Ромы» прокомментировал победу над «Торино»
Столичная команда будет сеяной в Q2, но затем несеяной в Q3