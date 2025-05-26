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Испания
26 мая 2025, 08:53 |
2410
1

Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля

Королевский клуб нацелился на Родриго Мору с «Порту»

26 мая 2025, 08:53 |
2410
1
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Мора

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником «Порту» Родриго Мора, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, королевский клуб отправил скаутов, чтобы те следили за игрой 18-летнего футболиста, и по отчетам некоторых из них, этот игрок является более талантливым, чем жемчужина каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль.

Отмечается, что «сливочные» не пожалеют денег на подписание Моры.

В сезоне 2024/25 Родриго Мора провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может покинуть Арда Гюлер.

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Родриго Мора Реал Мадрид Порту трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу Ламин Ямаль
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Mercenar Null
І хто цю інфу злив? Тепер Порту з такою інфою точно загне ціни))
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