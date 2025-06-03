Мендеш встретился с президентом Реала, чтобы обсудить уход Лунина

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру в следующем сезоне. Футболист недоволен своим положением в Мадриде и рассматривает вариант, при котором покинет королевскую команду.

Накануне состоялась встреча Жорже Мендеша и президента Флорентино Переса, на котором стороны обсудили будущее 26-летнего голкипера. Агент Лунина сообщил руководству мадридского клуба о возможном уходе украинца и назвал возможные варианты для продолжения карьеры вратаря.

Кроме того, Мендеш попросил Переса определиться с ценой, за которую «сливочные» готовы рассмотреть трансфер Лунина. В услугах футболиста заинтересованы представители Английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. Мадридский клуб не будет препятствовать этому трансферу.

В текущем сезоне Лунин провел 14 матчей на клубном уровне, в которых пропустил 19 голов. В шести случаях украинский голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 млн евро.