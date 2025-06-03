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  4. Мендеш встретился с президентом Реала, чтобы обсудить уход Лунина
Испания
03 июня 2025, 12:09 |
245
0

Мендеш встретился с президентом Реала, чтобы обсудить уход Лунина

В услугах голкипера заинтересованы английские и итальянские команды

03 июня 2025, 12:09 |
245
0
Мендеш встретился с президентом Реала, чтобы обсудить уход Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру в следующем сезоне. Футболист недоволен своим положением в Мадриде и рассматривает вариант, при котором покинет королевскую команду.

Накануне состоялась встреча Жорже Мендеша и президента Флорентино Переса, на котором стороны обсудили будущее 26-летнего голкипера. Агент Лунина сообщил руководству мадридского клуба о возможном уходе украинца и назвал возможные варианты для продолжения карьеры вратаря.

Кроме того, Мендеш попросил Переса определиться с ценой, за которую «сливочные» готовы рассмотреть трансфер Лунина. В услугах футболиста заинтересованы представители Английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. Мадридский клуб не будет препятствовать этому трансферу.

В текущем сезоне Лунин провел 14 матчей на клубном уровне, в которых пропустил 19 голов. В шести случаях украинский голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 млн евро.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Флорентино Перес Жорже Мендеш трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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