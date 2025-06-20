ВИДЕО. Болельщики встретили Бекхэма в пробке, и вот что случилось дальше
Дэвид Бекхэм порадовал футбольных фанатов
В Лондоне фанаты случайно встретили Дэвида Бекхэма в пробке.
TikTok-блогер Тосин Сокоя предложил президенту «Интера Майами» устроить гонку, но тот с улыбкой отказался: «Мне 50, я уже так не делаю».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Видео быстро стало вирусным, набрав более 800 тысяч просмотров. Бекхэм увидел ролик на фан-странице и поделился им в Instagram.
Напомним, Бекхэм — экс-игрок «МЮ», «Реала», «ПСЖ» и других клубов, победитель Лиги чемпионов, шестикратный чемпион Англии и лучший игрок Европы 1999 года по версии УЕФА.
Imagine pulling up next to David Beckham in traffic 😅 (Via tosin_sokoya) pic.twitter.com/58KSrxKLmU— Mail Sport (@MailSport) June 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пеп похвалил экс-игрока «Арсенала» Тео Уолкотта
Тренер оценил ситуацию украинского хавбека