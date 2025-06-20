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20 июня 2025, 03:36 |
82
0

ВИДЕО. Болельщики встретили Бекхэма в пробке, и вот что случилось дальше

Дэвид Бекхэм порадовал футбольных фанатов

20 июня 2025, 03:36 |
82
0
ВИДЕО. Болельщики встретили Бекхэма в пробке, и вот что случилось дальше
Daily Mail. Дэвид Бекхэм

В Лондоне фанаты случайно встретили Дэвида Бекхэма в пробке.

TikTok-блогер Тосин Сокоя предложил президенту «Интера Майами» устроить гонку, но тот с улыбкой отказался: «Мне 50, я уже так не делаю».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Видео быстро стало вирусным, набрав более 800 тысяч просмотров. Бекхэм увидел ролик на фан-странице и поделился им в Instagram.

Напомним, Бекхэм — экс-игрок «МЮ», «Реала», «ПСЖ» и других клубов, победитель Лиги чемпионов, шестикратный чемпион Англии и лучший игрок Европы 1999 года по версии УЕФА.

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видео Дэвид Бекхэм lifestyle Интер Майами Манчестер Юнайтед Реал Мадрид ПСЖ
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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