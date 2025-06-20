Рафаэль Надаль получил дворянский титул маркиза Леванта-де-Мальорка

22-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль получил первый титул после завершения карьеры – титул маркиза Леванта-де-Мальорка, присвоенный королем Испании Фелипе VI. С момента вручения Рафа официально стал маркизом Леванта – исторической области на острове Мальорка, откуда он родом.

Это первый случай за одиннадцать лет правления короля Фелипе VI, когда он вручает подобную награду.

В официальной речи короля Испания отмечено:

«Они являются предметом гордости для Испании и постоянным эталоном ценностей, которые должны вдохновлять наше общество и находят отражение в речи с провозглашением».

Таким образом, Рафаэль Надаль, завершивший профессиональную карьеру в ноябре прошлого года, получил звание маркиза Леванта-де-Мальорка – почетный и наследуемый дворянский титул в знак признания его выдающегося вклада в спорт и престиж страны.