Рафаэль Надаль получил дворянский титул маркиза Леванта-де-Мальорка
Король Испании Фелипе VI даровал легендарному теннисисту титул
22-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль получил первый титул после завершения карьеры – титул маркиза Леванта-де-Мальорка, присвоенный королем Испании Фелипе VI. С момента вручения Рафа официально стал маркизом Леванта – исторической области на острове Мальорка, откуда он родом.
Это первый случай за одиннадцать лет правления короля Фелипе VI, когда он вручает подобную награду.
В официальной речи короля Испания отмечено:
«Они являются предметом гордости для Испании и постоянным эталоном ценностей, которые должны вдохновлять наше общество и находят отражение в речи с провозглашением».
Таким образом, Рафаэль Надаль, завершивший профессиональную карьеру в ноябре прошлого года, получил звание маркиза Леванта-де-Мальорка – почетный и наследуемый дворянский титул в знак признания его выдающегося вклада в спорт и престиж страны.
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