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  4. Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025
Сборная УКРАИНЫ
20 июня 2025, 01:18 |
336
0

Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025

Йожеф выделил Очеретько и Брагару

20 июня 2025, 01:18 |
336
0
Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал двух игроков молодежной сборной Украины, за которых не стыдно за провал на Евро-2025

– Хоть кто-то вам понравился среди игроков молодежной сборной Украины на Евро?

– Трудно кого-то выделить при такой игре. Никто себя не показал! Я не увидел в молодежке игроков, способных усилить первую команду. Разве что Очеретька с Брагару могу отметить по первым двум матчам.

Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».

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Олег Очеретько Максим Брагару Йожеф Сабо сборная Украины по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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