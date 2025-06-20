Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал двух игроков молодежной сборной Украины, за которых не стыдно за провал на Евро-2025

– Хоть кто-то вам понравился среди игроков молодежной сборной Украины на Евро?

– Трудно кого-то выделить при такой игре. Никто себя не показал! Я не увидел в молодежке игроков, способных усилить первую команду. Разве что Очеретька с Брагару могу отметить по первым двум матчам.

Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».