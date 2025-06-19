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  4. Наполи нацелен на подписание сербского голкипера. Идут переговоры
Италия
19 июня 2025, 23:48 |
169
1

Наполи нацелен на подписание сербского голкипера. Идут переговоры

Ваня Милинкович-Савич привлекает внимание клуба из Неаполя

19 июня 2025, 23:48 |
169
1
Наполи нацелен на подписание сербского голкипера. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Ваня Милинкович-Савич

Сербский голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич привлекает внимание «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Неаполя ведет переговоры по 28-летнему голкиперу. «Наполи» хочет опередить «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.

Сумма возможного трансфера составляет 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ваня Милинкович-Савич провел 39 матчей на клубном уровне, 11 из которых – сухие, пропустил 44 гола.

Ранее сообщалось о том, что звезда сборной Украины U-21 отказался переходить в «Наполи».

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Ваня Милинкович-Савич Наполи трансферы трансферы Серии A Торино Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Victor673256ua
Пам'ятаю цей тип рік тому на Євро-2024 в барі Мюнхена з вболівальником побився 
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