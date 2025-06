Наполи нацелен на подписание сербского голкипера. Идут переговоры

Сербский голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич привлекает внимание «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Неаполя ведет переговоры по 28-летнему голкиперу. «Наполи» хочет опередить «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.

Сумма возможного трансфера составляет 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ваня Милинкович-Савич провел 39 матчей на клубном уровне, 11 из которых – сухие, пропустил 44 гола.

Ранее сообщалось о том, что звезда сборной Украины U-21 отказался переходить в «Наполи».

