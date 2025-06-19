Наполи нацелен на подписание сербского голкипера. Идут переговоры
Ваня Милинкович-Савич привлекает внимание клуба из Неаполя
Сербский голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич привлекает внимание «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб из Неаполя ведет переговоры по 28-летнему голкиперу. «Наполи» хочет опередить «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.
Сумма возможного трансфера составляет 18 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Ваня Милинкович-Савич провел 39 матчей на клубном уровне, 11 из которых – сухие, пропустил 44 гола.
Ранее сообщалось о том, что звезда сборной Украины U-21 отказался переходить в «Наполи».
🚨🔵 Napoli are in negotiations with Torino for Vanja Milinković-Savić for €18m transfer fee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025
Talks took place today as Napoli want to anticipate Man United and more clubs keen. pic.twitter.com/lIwffir4jT
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