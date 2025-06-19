Источник: звезда сборной Украины U-21 отказался переходить в Наполи
Егор Ярмолюк не хочет менять клубную прописку
Лидер молодежной сборной Украины U-21 Егор Ярмолюк, на клубном уровне выступающий за «Брентфорд», отказался менять клубную прописку.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Егор отказался от перехода в Наполи. Футболист лично попросил своих агентов не вступать в какие-либо контракты с представителями клуба.
Ярмолюк в сезоне 2024/25 провел 35 матчей за Брентфорд во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, трансфер Георгия Судакова в Наполи сорвался
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