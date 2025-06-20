ПСЖ – Ботафого – 0:1. Падение обладателей ЛЧ. Видео гола и обзор матча
Команды встретились во втором туре клубного чемпионата мира
20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира встретились французский ПСЖ и бразильский Ботафого.
С первых минут чемпионы Франции бросились забивать, но игроки «Ботафого» смогли удержать свои ворота неприкосновенными.
А на 36-й минуте бразильцы еще и вышли вперед. Саварино отдал передачу на Игоря Жезуса, а тот из пределов штрафной площадки нанес удар по воротам Доннаруммы. Залететь мячу в сетку помог рикошет.
Во втором тайме игроки ПСЖ бросили все силы, чтобы отыграться. Все закончилось большим количеством упущенных моментов и уверенной игрой в защите игроков «Ботафого».
Клубный чемпионат мира. 2-й тур
ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1
Голы: Игор Жезус, 36
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Маюлу, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Рамос, Кварацхелия
Ботафого: Виктор, Витинью, Жаир, Барбоса, Алекс Теллес, Грегоре, Марлон Фрейтас, Артур, Саварино, Аллан, Игорь Жезус
Видео голов и обзор матча
Гол на 36-й минуте
EL SALVADOR— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 20, 2025
EL SUPERHÉROE
EL HOMBRE DE BOTAFOGO
DON IGOR JESÚS TUMBANDO AL PSG 🔥@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ouSpsGxI3P
События матча
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