Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Бразильцы победили на характере
20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира встретились французский ПСЖ и бразильский «Ботафого».
Обладатель Лиги чемпионов с первых минут завладел инициативой и пытался забить быстрый гол в ворота «Ботафого».
Но бразильцы выдержали этот штурм.
На 36-й минуте игроки «Ботафого» организовали голевую атаку, которая в итоге шокировала французов. Саварино отдал передачу на Игоря Жезуса, а тот из пределов штрафной площадки нанес удар по воротам Доннаруммы. Залететь мячу в сетку помог рикошет.
Во втором тайме бразильцы сдерживали соперника всеми силами.
Именитый соперник пытался любыми методами хотя бы сравнять счет, но не смог.
В итоге – сенсационная победа бразильского коллектива.
Клубный чемпионат мира. 2-й тур
ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1
Гол: Игорь Жезус, 36
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Маюлу, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Рамос, Кварацхелия
Ботафого: Виктор, Витинью, Жаир, Барбоса, Алекс Теллес, Грегоре, Марлон Фрейтас, Артур, Саварино, Аллан, Игорь Жезус
Видео гола и обзор матча
Фотоотчет с матча
События матча
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Тож тут подивлюсь огляд. Вітаю братніх для гірників бразильців!🇧🇷❤️⚒️ І круто, що гол забив Ігор Жезус = південноамериканський тезка 😸Коті Мурлики! 😊