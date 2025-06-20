Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ

20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира встретились французский ПСЖ и бразильский «Ботафого».

Обладатель Лиги чемпионов с первых минут завладел инициативой и пытался забить быстрый гол в ворота «Ботафого».

Но бразильцы выдержали этот штурм.

На 36-й минуте игроки «Ботафого» организовали голевую атаку, которая в итоге шокировала французов. Саварино отдал передачу на Игоря Жезуса, а тот из пределов штрафной площадки нанес удар по воротам Доннаруммы. Залететь мячу в сетку помог рикошет.

Во втором тайме бразильцы сдерживали соперника всеми силами.

Именитый соперник пытался любыми методами хотя бы сравнять счет, но не смог.

В итоге – сенсационная победа бразильского коллектива.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1

Гол: Игорь Жезус, 36

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Маюлу, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Рамос, Кварацхелия

Ботафого: Виктор, Витинью, Жаир, Барбоса, Алекс Теллес, Грегоре, Марлон Фрейтас, Артур, Саварино, Аллан, Игорь Жезус

Видео гола и обзор матча

Фотоотчет с матча