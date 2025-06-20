Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Клубный чемпионат мира
ПСЖ
20.06.2025 04:00 – FT 0 : 1
Ботафого
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 06:07 | Обновлено 20 июня 2025, 06:15
2012
1

Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ

Бразильцы победили на характере

20 июня 2025, 06:07 | Обновлено 20 июня 2025, 06:15
2012
1
Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира встретились французский ПСЖ и бразильский «Ботафого».

Обладатель Лиги чемпионов с первых минут завладел инициативой и пытался забить быстрый гол в ворота «Ботафого».

Но бразильцы выдержали этот штурм.

На 36-й минуте игроки «Ботафого» организовали голевую атаку, которая в итоге шокировала французов. Саварино отдал передачу на Игоря Жезуса, а тот из пределов штрафной площадки нанес удар по воротам Доннаруммы. Залететь мячу в сетку помог рикошет.

Во втором тайме бразильцы сдерживали соперника всеми силами.

Именитый соперник пытался любыми методами хотя бы сравнять счет, но не смог.

В итоге – сенсационная победа бразильского коллектива.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1

Гол: Игорь Жезус, 36

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Маюлу, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Рамос, Кварацхелия

Ботафого: Виктор, Витинью, Жаир, Барбоса, Алекс Теллес, Грегоре, Марлон Фрейтас, Артур, Саварино, Аллан, Игорь Жезус

Видео гола и обзор матча

Фотоотчет с матча

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ботафого).
По теме:
ПСЖ – Ботафого – 0:1. Падение обладателей ЛЧ. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Игроки Баварии шокировали своими развлечениями в США
ВИДЕО. Ботафого шокировал ПСЖ. Игорь Жезус открыл счет в матче
ПСЖ Ботафого клубный чемпионат мира по футболу Игор Жезус
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
Бокс | 20 июня 2025, 00:02 3
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта

Тайсон проведет поединок против Энтони Джошуа

Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Бокс | 19 июня 2025, 08:50 0
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»

Жена Александра – о ракетном ударе по Киеву

Хаби Алонсо задумался о трансфере трех игроков Реала
Футбол | 20.06.2025, 05:36
Хаби Алонсо задумался о трансфере трех игроков Реала
Хаби Алонсо задумался о трансфере трех игроков Реала
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Футбол | 19.06.2025, 10:40
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19.06.2025, 18:02
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Talya
🎉Це велична сенсація! Шкода, що в цей самий час вболівав в НБА🏀 за Індіану💛 проти Оклахоми, але вони теж обіграли фаворитів і перевели фінал у 7му гру!
Тож тут подивлюсь огляд. Вітаю братніх для гірників бразильців!🇧🇷❤️⚒️ І круто, що гол забив Ігор Жезус = південноамериканський тезка 😸Коті Мурлики! 😊
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 11
Футбол
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 2
Бокс
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01 3
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем