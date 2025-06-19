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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
20.06.2025 04:00 - : -
Ботафого
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 13:27 | Обновлено 19 июня 2025, 13:28
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ПСЖ – Ботафого. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 20 июня и начнется в 04:00 по Киеву

19 июня 2025, 13:27 | Обновлено 19 июня 2025, 13:28
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ПСЖ – Ботафого. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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20 июня, в рамках второго тура группового раунда клубного чемпионата мира, между собой сыграют ПСЖ - Ботафого. Игра начнется в 04:00 по киевскому времени.

ПСЖ

После блестящего сезона, парижане приехали на клубный чемпионат мира в отличном настроении. Напомню, ПСЖ добился исторического успеха, сделав трэбл, главное достижение, это конечно первая победа в Лиге чемпионов. Судя по старту этого турнира, подопечные Луиса Энрике не собираются останавливаться на достигнутом, в первом туре они разгромили сильный и опытный Атлетико – 4:0.

С выходом из группы проблем возникнуть не должно, букмекеры считают именно французский клуб одним из главных претендентов на победу в этом турнире. ПСЖ играет так, как будто не было позади насыщенного сезона, есть желание, высокий уровень взаимодействия, привлекательный футбол.

Ботафого

Для Ботафого старт турнира не был простым, пришлось сыграть против американского Сиэтл Саундерс. В первом тайме бразильский клуб выжал максимум из своих моментов, сумев повести 2:0. Команда стала защищать результат во второй половине, позволяя сопернику доминировать, в итоге, тяжелая победа со счетом 2:1.

Если вспомнить бразильский чемпионат, который находится в разгаре, клуб идет только восьмым, отставание от лидера составляет шесть очков. Классные команды отличаются тем, что умеют прибавлять по ходу турнира, с первого матча нужно сделать правильные выводы. Хоть Ботафого и крепкий клуб, пробиться в плей-офф будет сложно, учитывая, что надо опередить ПСЖ или Атлетико.

Прогноз

Парижане большие фавориты этой пары, в плане подбора игроков европейский клуб действительно выглядит лучше. Ранее соперники между собой не играли. По играм первого круга тоже можно сказать, что ПСЖ явно в лучшей форме.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 1,19, ничья – 7,14, победа Ботафого – 13,4. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Не думаю, что бразильский коллектив сможет зацепиться за очки в этом противостоянии. Ботафого может выдать хороший матч, но контролировать ход встречи будет ПСЖ. Ставлю на успех европейского клуба с форой -2 гола за 1,99.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
20 июня 2025 -
04:00
Ботафого
Фора ПСЖ (-2) 1.99 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ботафого ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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