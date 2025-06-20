Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике объяснил сенсационное поражение ПСЖ на клубном чемпионате мира
Клубный чемпионат мира
ПСЖ
20.06.2025 04:00 – FT 0 : 1
Ботафого
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 09:29 | Обновлено 20 июня 2025, 09:40
1032
1

Энрике объяснил сенсационное поражение ПСЖ на клубном чемпионате мира

Коуч пообщался с журналистами после матча КЧМ-2025

20 июня 2025, 09:29 | Обновлено 20 июня 2025, 09:40
1032
1
Энрике объяснил сенсационное поражение ПСЖ на клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился эмоциями после матча против Ботафого во втором туре клубного чемпионата мира (0:1).

«Конечно, есть разочарование. Это был очень напряженный матч, трудный с самого начала Ботафого защищался так, как не делала ни одна команда в Лиге чемпионов.

Игра против ПСЖ – дополнительная мотивация для соперников, мы это понимаем. Я говорю это с самого начала, что иметь трудности – нормально.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ботафого» – ПСЖ, в котором бразильская команда шокировала триумфаторов Лиги чемпионов.

По теме:
«Я счастлив». Месси отреагировал на камбэк Интер Майами с Порту на КЧМ
Короли штрафных. Впереди Месси остались только Жуниньо и Пеле
Звезду Реала выписали из больницы. Известно, когда вернется к тренировкам
Луис Энрике ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция Ботафого
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19 июня 2025, 18:02 186
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика

Она дала положительный результат

У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Футбол | 19 июня 2025, 14:44 1
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо

В мадридском клубе не могут правильно разделить игровое время между двумя голкиперами

ФОТО. Бывшая Джуда Беллингема впечатлила новыми кадрами. Она – топ
Футбол | 20.06.2025, 04:14
ФОТО. Бывшая Джуда Беллингема впечатлила новыми кадрами. Она – топ
ФОТО. Бывшая Джуда Беллингема впечатлила новыми кадрами. Она – топ
Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду
Футбол | 20.06.2025, 08:10
Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду
Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Футбол | 19.06.2025, 19:57
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
ПСЖ не бездоганна команда. І Ботафого знайшов спосіб протистояти переможцю ЛЧ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
19.06.2025, 00:26 2
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 13
Футбол
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем