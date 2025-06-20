Энрике объяснил сенсационное поражение ПСЖ на клубном чемпионате мира
Коуч пообщался с журналистами после матча КЧМ-2025
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился эмоциями после матча против Ботафого во втором туре клубного чемпионата мира (0:1).
«Конечно, есть разочарование. Это был очень напряженный матч, трудный с самого начала Ботафого защищался так, как не делала ни одна команда в Лиге чемпионов.
Игра против ПСЖ – дополнительная мотивация для соперников, мы это понимаем. Я говорю это с самого начала, что иметь трудности – нормально.
На нашем сайте доступен обзор матча «Ботафого» – ПСЖ, в котором бразильская команда шокировала триумфаторов Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Она дала положительный результат
В мадридском клубе не могут правильно разделить игровое время между двумя голкиперами