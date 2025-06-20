Энрике объяснил сенсационное поражение ПСЖ на клубном чемпионате мира

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился эмоциями после матча против Ботафого во втором туре клубного чемпионата мира (0:1).

«Конечно, есть разочарование. Это был очень напряженный матч, трудный с самого начала Ботафого защищался так, как не делала ни одна команда в Лиге чемпионов.

Игра против ПСЖ – дополнительная мотивация для соперников, мы это понимаем. Я говорю это с самого начала, что иметь трудности – нормально.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ботафого» – ПСЖ, в котором бразильская команда шокировала триумфаторов Лиги чемпионов.