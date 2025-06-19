ПСЖ – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы B КЧМ-2025 20 июня в 04:00
20 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе B между командами ПСЖ и Ботафого.
Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете ПСЖ и Ботафого выступают вместе с Сиэтл Саундерс и Атлетико Мадрид. В первом туре парижане разобрались с матрасниками 4:0, а бразильский коллектив одолел Сиэтл 2:1.
ПСЖ – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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