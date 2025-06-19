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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
20.06.2025 04:00 - : -
Ботафого
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 21:50 | Обновлено 19 июня 2025, 22:04
106
0

ПСЖ – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы B КЧМ-2025 20 июня в 04:00

19 июня 2025, 21:50 | Обновлено 19 июня 2025, 22:04
106
0
ПСЖ – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе B между командами ПСЖ и Ботафого.

Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете ПСЖ и Ботафого выступают вместе с Сиэтл Саундерс и Атлетико Мадрид. В первом туре парижане разобрались с матрасниками 4:0, а бразильский коллектив одолел Сиэтл 2:1.

ПСЖ – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

ПСЖ – Ботафого
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ПСЖ Ботафого смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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