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Другие новости
20 июня 2025, 02:45 |
73
0

ВИДЕО. «Знаете, что я ненавижу?». Моуриньо снялся в новой рекламе Snickers

Жозе Моуриньо рассказал о том, что он ненавидит

20 июня 2025, 02:45 |
73
0
ВИДЕО. «Знаете, что я ненавижу?». Моуриньо снялся в новой рекламе Snickers
Instagram. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо появился в новом видео Snickers вместе с Букайо Сака и Айтаной Бонмати.

В ролике, тизер которого тренер выложил в Instagram, участники отвечают на вопросы ведущего.

Моуриньо пошутил, что ненавидит дырки в носках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Релиз совпал с громким скандалом в Турции: в сеть утекла переписка членов Дисциплинарного комитета, где обсуждалась месть Моуриньо за критику судей.

После огласки участники скандалу ушли в отставку, а «Фенербахче» требует расследования.

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видео Жозе Моуриньо lifestyle Фенербахче Букайо Сака Айтана Бонмати
Максим Лапченко Источник: Instagram
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