ВИДЕО. «Знаете, что я ненавижу?». Моуриньо снялся в новой рекламе Snickers

Жозе Моуриньо появился в новом видео Snickers вместе с Букайо Сака и Айтаной Бонмати.

В ролике, тизер которого тренер выложил в Instagram, участники отвечают на вопросы ведущего.

Моуриньо пошутил, что ненавидит дырки в носках.

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Релиз совпал с громким скандалом в Турции: в сеть утекла переписка членов Дисциплинарного комитета, где обсуждалась месть Моуриньо за критику судей.

После огласки участники скандалу ушли в отставку, а «Фенербахче» требует расследования.