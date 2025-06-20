ВИДЕО. «Знаете, что я ненавижу?». Моуриньо снялся в новой рекламе Snickers
Жозе Моуриньо рассказал о том, что он ненавидит
Жозе Моуриньо появился в новом видео Snickers вместе с Букайо Сака и Айтаной Бонмати.
В ролике, тизер которого тренер выложил в Instagram, участники отвечают на вопросы ведущего.
Моуриньо пошутил, что ненавидит дырки в носках.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Релиз совпал с громким скандалом в Турции: в сеть утекла переписка членов Дисциплинарного комитета, где обсуждалась месть Моуриньо за критику судей.
После огласки участники скандалу ушли в отставку, а «Фенербахче» требует расследования.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Сирота намерен остаться в чемпионате Израиля еще на год
Украинцы уступили Нидерландам U-21 – 0:2