«Просто хайп». Тренер клуба УПЛ отреагировал на языковой скандал Селезнева
Руслан Костышин поддержал бывшего форварда национальной сборной Украины
Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин отреагировал на языковой скандал Евгения Селезнева в матче украинской медиалиги. Специалист поддержал бывшего форварда сборной Украины.
«Я знаю, как Жека говорил по-украински раньше, и как сейчас – мы пересекаемся в сборной ветеранов. Он очень хорошо владеет сейчас украинским. Если бы он не хотел – он бы так быстро ее не усовершенствовал.
Думаю, он желает ее выучить, желает знать ее. Не так-то просто людям с Донбасса сразу начать говорить по-украински. Этот конфликт – это желание этого пацана сделать себе хайп или эмоциональная перепалка», – рассказал Костишин.
Ранее сообщалось, что футболиста, сделавшего замечание Селезневу, выгнали из команды
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