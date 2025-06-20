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  4. «Просто хайп». Тренер клуба УПЛ отреагировал на языковой скандал Селезнева
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 07:29 |
1528
0

«Просто хайп». Тренер клуба УПЛ отреагировал на языковой скандал Селезнева

Руслан Костышин поддержал бывшего форварда национальной сборной Украины

20 июня 2025, 07:29 |
1528
0
«Просто хайп». Тренер клуба УПЛ отреагировал на языковой скандал Селезнева
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин отреагировал на языковой скандал Евгения Селезнева в матче украинской медиалиги. Специалист поддержал бывшего форварда сборной Украины.

«Я знаю, как Жека говорил по-украински раньше, и как сейчас – мы пересекаемся в сборной ветеранов. Он очень хорошо владеет сейчас украинским. Если бы он не хотел – он бы так быстро ее не усовершенствовал.

Думаю, он желает ее выучить, желает знать ее. Не так-то просто людям с Донбасса сразу начать говорить по-украински. Этот конфликт – это желание этого пацана сделать себе хайп или эмоциональная перепалка», – рассказал Костишин.

Ранее сообщалось, что футболиста, сделавшего замечание Селезневу, выгнали из команды

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Евгений Селезнев Армат Днепр медиафутбол Руслан Костышин Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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