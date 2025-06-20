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  4. Хаби Алонсо задумался о трансфере трех игроков Реала
Испания
20 июня 2025, 05:36 |
96
0

Хаби Алонсо задумался о трансфере трех игроков Реала

«Галактикос» летом могут покинуть Родриго, Диас и Гюлер

20 июня 2025, 05:36 |
96
0
Хаби Алонсо задумался о трансфере трех игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новоиспеченный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассматривает уход трех игроков.

По информации испанских СМИ, бразильский вингер «Реала» Родриго первый в списке на уход из мадридского клуба. «Реал» за его трансфер может получить сумму, близкую к ста миллионам евро.

Место в команде не гарантировано и Браиму Диасу, несмотря на то, что он продлил контракт. Также клуб этим летом может покинуть и молодой хавбек Арда Гюлер, но в случае с турком речь идет только об аренде.

Ранее сообщалось, что игрок «Реала» решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Родриго Гоес Арда Гюлер Браим Диас
Дмитрий Олейник Источник
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