Хаби Алонсо задумался о трансфере трех игроков Реала
«Галактикос» летом могут покинуть Родриго, Диас и Гюлер
Новоиспеченный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассматривает уход трех игроков.
По информации испанских СМИ, бразильский вингер «Реала» Родриго первый в списке на уход из мадридского клуба. «Реал» за его трансфер может получить сумму, близкую к ста миллионам евро.
Место в команде не гарантировано и Браиму Диасу, несмотря на то, что он продлил контракт. Также клуб этим летом может покинуть и молодой хавбек Арда Гюлер, но в случае с турком речь идет только об аренде.
Ранее сообщалось, что игрок «Реала» решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо.
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