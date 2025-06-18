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Испания
18 июня 2025, 22:19 | Обновлено 18 июня 2025, 22:28
2076
0

Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо

Эндрик не готов оставаться в клубе, если тренер купит еще одного форварда

18 июня 2025, 22:19 | Обновлено 18 июня 2025, 22:28
2076
0
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Новоиспеченный тренер «Реала» Хаби Алонсо попросил клуб купить форварда, который по игровым качествам будет похож на экс-нападающего «бланкос» Хоселу.

По информации испанских СМИ, такое решение главного тренера не понравилось молодому таланту Эндрику. Бразилец решил, что покинет клуб, если будет трансфер еще одного нападающего.

Уход Эндрика возможен только зимой – сейчас он восстанавливается от травмы, из-за которой пропускает клубный чемпионат мира на полях США.

В этом сезоне на счету бразильца 37 матчей, семь голов и одна результативная передача.

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Реал Мадрид Эндрик Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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