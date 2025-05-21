Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юный талант Реала пропустит клубный чемпионат мира
Испания
21 мая 2025, 20:10 |
861
0

Юный талант Реала пропустит клубный чемпионат мира

Эндрик получил травму в матче с «Севильей»

21 мая 2025, 20:10 |
861
0
Юный талант Реала пропустит клубный чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик получил травму в матче 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

Об этом информирует издание As.

Известно, что 21 мая на тренировке Эндрик почувствовал боль в колене и был отправлен на дообследование. В итоге ему поставили диагноз - травма подколенного сухожилия.

Врачи уже сделали предварительные прогнозы, и известно, что игрок пропустит минимум два месяца. А это значит, что Эндрик не сыграет на клубном чемпионате мира.

Мадридский «Реал» победил «Севилью» в матче 37-го тура чемпионата Испании.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Флик решил, до какого времени будет тренировать Барселону
ВИДЕО. Флик приехал в офис Барселоны, чтобы подписать новый контракт
Ямаль удивил Барселону условием относительно своего нового контракта
Реал Мадрид травма травма колена Эндрик Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига клубный чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко Источник: AS
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Хоккей | 21 мая 2025, 04:45 1
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании

Подошел к завершению групповой этап чемпионата мира по хоккею

ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
Война | 21 мая 2025, 08:10 3
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию

Был ликвидирован предатель Артем Кудрявец

Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 21.05.2025, 03:28
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей
Футбол | 21.05.2025, 20:15
ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей
ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
Футбол | 21.05.2025, 14:49
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило решение о будущем Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 43
Хоккей
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
20.05.2025, 07:34 7
Футбол
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
21.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 1
Футбол
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
20.05.2025, 07:49 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем