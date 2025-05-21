Юный талант Реала пропустит клубный чемпионат мира

18-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик получил травму в матче 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

Об этом информирует издание As.

Известно, что 21 мая на тренировке Эндрик почувствовал боль в колене и был отправлен на дообследование. В итоге ему поставили диагноз - травма подколенного сухожилия.

Врачи уже сделали предварительные прогнозы, и известно, что игрок пропустит минимум два месяца. А это значит, что Эндрик не сыграет на клубном чемпионате мира.

Мадридский «Реал» победил «Севилью» в матче 37-го тура чемпионата Испании.