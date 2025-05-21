Юный талант Реала пропустит клубный чемпионат мира
Эндрик получил травму в матче с «Севильей»
18-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик получил травму в матче 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).
Об этом информирует издание As.
Известно, что 21 мая на тренировке Эндрик почувствовал боль в колене и был отправлен на дообследование. В итоге ему поставили диагноз - травма подколенного сухожилия.
Врачи уже сделали предварительные прогнозы, и известно, что игрок пропустит минимум два месяца. А это значит, что Эндрик не сыграет на клубном чемпионате мира.
Мадридский «Реал» победил «Севилью» в матче 37-го тура чемпионата Испании.
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