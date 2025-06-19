Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд

Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает GiveMeSport.

По информации источника, камерунский кипер Андре Онана может покинуть манчестерский гранд в случае хорошего предложения. Его заменой должен стать Эмилиано Мартинес, который даже несмотря на то, что «манкунианцы» не будут выступать в еврокубках в следующем сезоне, намерен присоединиться к «красным дьяволам». Между сторонами уже были первые контакты.

Также аргентинцем интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ вступил в борьбу за вингера «МЮ».