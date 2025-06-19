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Англия
19 июня 2025, 19:57 |
1699
2

Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд

Эмилиано Мартинес может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

19 июня 2025, 19:57 |
1699
2
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает GiveMeSport.

По информации источника, камерунский кипер Андре Онана может покинуть манчестерский гранд в случае хорошего предложения. Его заменой должен стать Эмилиано Мартинес, который даже несмотря на то, что «манкунианцы» не будут выступать в еврокубках в следующем сезоне, намерен присоединиться к «красным дьяволам». Между сторонами уже были первые контакты.

Также аргентинцем интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ вступил в борьбу за вингера «МЮ».

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Эмилиано Мартинес Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ Андре Онана чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: GiveMeSport
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Комментарии 2
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FootFun1
Спорт юа як завжди своїми заголовками пробиває дно.. з якого дива Мартінес став найкращим воротарем світу, і з якого дива аутсайдер АПЛ є грандом???
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+1
Serhii P.
Так він вже передпенсійного віку
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0
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