Клуб АПЛ вступил в борьбу за вингера МЮ. Он не хочет играть за дьяволов
Маркус Решфорд заинтересовал «Ньюкасл»
Английский клуб «Ньюкасл» настроен начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу 27-летнего вингера Маркуса Рэшфорда.
Главный тренер «сорок» Эдди Хау видит в Маркусе качественное усиление атакующей линии. Специалист рассматривает кандидатуру Рэшфорда, как ротацию шведскому форварду Александру Исаку.
Сам футболист мечтает о переходе в «Барселону», которая даже контактировала с «дьяволами». Однако по результату общения стороны не достигли консенсуса.
Зимой, в разгар сезона 2024/25, Рэшфорд перешел в аренду в «Астон Вилле». В общем вингер сыграл за «львов» 17 матчей, забив четыре мяча и отдав шесть ассистов.
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