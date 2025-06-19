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Англия
19 июня 2025, 16:28 | Обновлено 19 июня 2025, 16:58
690
1

Клуб АПЛ вступил в борьбу за вингера МЮ. Он не хочет играть за дьяволов

Маркус Решфорд заинтересовал «Ньюкасл»

19 июня 2025, 16:28 | Обновлено 19 июня 2025, 16:58
690
1
Клуб АПЛ вступил в борьбу за вингера МЮ. Он не хочет играть за дьяволов
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Решфорд

Английский клуб «Ньюкасл» настроен начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу 27-летнего вингера Маркуса Рэшфорда.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау видит в Маркусе качественное усиление атакующей линии. Специалист рассматривает кандидатуру Рэшфорда, как ротацию шведскому форварду Александру Исаку.

Сам футболист мечтает о переходе в «Барселону», которая даже контактировала с «дьяволами». Однако по результату общения стороны не достигли консенсуса.

Зимой, в разгар сезона 2024/25, Рэшфорд перешел в аренду в «Астон Вилле». В общем вингер сыграл за «львов» 17 матчей, забив четыре мяча и отдав шесть ассистов.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: The Sun
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Mark4854590
Та і в Манчестер Юнайтед на Решфорда не дуже то і разраховують і будуть раді продати
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