ФОТО. Футболисты МЮ и Баварии вместе провели время в Диснейленде
Зиркзе и Мусиала дружат с юных лет
Зиркзе встретился с Мусиалой во время отпуска в США.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе на каникулах навестил Джамала Мусиалу, с которым играл в «Баварии» в юношеских командах.
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Они провели день в Диснейленде вместе с семьей Мусиалы. Фото опубликовал Джамал в Instagram.
Мусиала находится в США на Клубном ЧМ с «Баварией». В первом матче немцы разгромили «Окленд Сити» 10:0, Мусиала забил трижды. В этом сезоне у него 21 гол и 8 ассистов в 41 матче.
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