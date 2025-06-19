ФОТО. Футболисты МЮ и Баварии вместе провели время в Диснейленде

Зиркзе встретился с Мусиалой во время отпуска в США.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе на каникулах навестил Джамала Мусиалу, с которым играл в «Баварии» в юношеских командах.

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Они провели день в Диснейленде вместе с семьей Мусиалы. Фото опубликовал Джамал в Instagram.

Мусиала находится в США на Клубном ЧМ с «Баварией». В первом матче немцы разгромили «Окленд Сити» 10:0, Мусиала забил трижды. В этом сезоне у него 21 гол и 8 ассистов в 41 матче.