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19 июня 2025, 02:01 |
110
0

ФОТО. Футболисты МЮ и Баварии вместе провели время в Диснейленде

Зиркзе и Мусиала дружат с юных лет

19 июня 2025, 02:01 |
110
0
ФОТО. Футболисты МЮ и Баварии вместе провели время в Диснейленде
Instagram. Джошуа Зиркзе и Джамал Мусиала

Зиркзе встретился с Мусиалой во время отпуска в США.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе на каникулах навестил Джамала Мусиалу, с которым играл в «Баварии» в юношеских командах.

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Они провели день в Диснейленде вместе с семьей Мусиалы. Фото опубликовал Джамал в Instagram.

Мусиала находится в США на Клубном ЧМ с «Баварией». В первом матче немцы разгромили «Окленд Сити» 10:0, Мусиала забил трижды. В этом сезоне у него 21 гол и 8 ассистов в 41 матче.

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фото lifestyle Джошуа Зиркзе Джамал Мусиала Манчестер Юнайтед Бавария Бундеслига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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