Супергол от Месси, допинг-проба Мудрика, историческое золото в фехтовании

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 июня.

1. Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика

Она дала положительный результат

2А. Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту

Американская команда одолела драконов со счетом 2:1 и одной ногой в плей-офф мундиаля

2В. Плохая погода не помешала. Палмейрас одолел Аль-Ахли

На 63-й минуте матч был приостановлен из-за штормового предупреждения

2С. С дублем красивых голов от Барриоса. Атлетико победил Сиэтл

Подопечные Диего Симеоне реабилитировались после погрома от ПСЖ.

2D. Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ

Бразильцы победили на характере

3. Вернулись из отпуска. Шахтер озвучил планы команды на летнее межсезонье

«Горняки» будут готовиться к старту ЛЕ в словенском Брдо

4. Сборная Украины по баскетболу 3х3 вылетела в шаге от финала Женской серии

Сине-желтые повторили достижение этапа в Вене

5А. Впервые в истории. Женская сборная завоевала золото на ЧЕ по фехтованию

В финале одолели Швейцарию

5В. ФОТО. Золотые шпаги. Женская сборная Украины взяла золото ЧЕ по фехтованию

Украинские шпажистки в финале победили команду Швейцарии

6А. Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ

«Сандерленд» – главный фаворит на Владислава Ваната

6В. Киевское Динамо может вернуть своего воспитанника перед стартом в ЛЧ

Чемпионы Украины заинтересованы в трансфере Владислава Велетня

7А. Источник: звезда сборной Украины U-21 отказался переходить в Наполи

Егор Ярмолюк не хочет менять клубную прописку

7В. Проблема в финансах. Назван клуб, в котором Зинченко проведет сезон 2025/26

Защитник сборной Украины покинет чемпионат Англии в 2026 году на правах свободного агента

8. Почему Флорида снова выиграла Кубок Стэнли и чего не хватило Эдмонтону

Канадская команда снова осталась без главного трофея НХЛ

9. Вы их не видите, а зря. Виды спорта, достойные внимания украинских зрителей

Виды спорта, которым незаслуженно не хватает внимания украинских болельщиков и медиа

10. Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы

Алексей Сливченко подводит итог выступлений украинской молодежки на европейском первенстве