Супергол от Месси, допинг-проба Мудрика, историческое золото в фехтовании
Главные новости за 19 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 июня.
1. Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Она дала положительный результат
2А. Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
Американская команда одолела драконов со счетом 2:1 и одной ногой в плей-офф мундиаля
2В. Плохая погода не помешала. Палмейрас одолел Аль-Ахли
На 63-й минуте матч был приостановлен из-за штормового предупреждения
2С. С дублем красивых голов от Барриоса. Атлетико победил Сиэтл
Подопечные Диего Симеоне реабилитировались после погрома от ПСЖ.
2D. Сенсация в Пасадене. Ботафого одержал победу над ПСЖ
Бразильцы победили на характере
3. Вернулись из отпуска. Шахтер озвучил планы команды на летнее межсезонье
«Горняки» будут готовиться к старту ЛЕ в словенском Брдо
4. Сборная Украины по баскетболу 3х3 вылетела в шаге от финала Женской серии
Сине-желтые повторили достижение этапа в Вене
5А. Впервые в истории. Женская сборная завоевала золото на ЧЕ по фехтованию
В финале одолели Швейцарию
5В. ФОТО. Золотые шпаги. Женская сборная Украины взяла золото ЧЕ по фехтованию
Украинские шпажистки в финале победили команду Швейцарии
6А. Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
«Сандерленд» – главный фаворит на Владислава Ваната
6В. Киевское Динамо может вернуть своего воспитанника перед стартом в ЛЧ
Чемпионы Украины заинтересованы в трансфере Владислава Велетня
7А. Источник: звезда сборной Украины U-21 отказался переходить в Наполи
Егор Ярмолюк не хочет менять клубную прописку
7В. Проблема в финансах. Назван клуб, в котором Зинченко проведет сезон 2025/26
Защитник сборной Украины покинет чемпионат Англии в 2026 году на правах свободного агента
8. Почему Флорида снова выиграла Кубок Стэнли и чего не хватило Эдмонтону
Канадская команда снова осталась без главного трофея НХЛ
9. Вы их не видите, а зря. Виды спорта, достойные внимания украинских зрителей
Виды спорта, которым незаслуженно не хватает внимания украинских болельщиков и медиа
10. Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Алексей Сливченко подводит итог выступлений украинской молодежки на европейском первенстве
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