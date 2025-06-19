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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 11:40 |
2792
1

Киевское Динамо может вернуть своего воспитанника перед стартом в ЛЧ

Чемпионы Украины заинтересованы в трансфере Владислава Велетня

19 июня 2025, 11:40 |
2792
1
Киевское Динамо может вернуть своего воспитанника перед стартом в ЛЧ
ФК Колос Ковалевка. Владислав Велетень

Киевское «Динамо» намерено усилить состав перед стартом нового сезона – в июле подопечные Александра Шовковского сыграют в квалификации Лиги чемпионов.

По информации источника, «бело-синие» ищут футболистов на две позиции – центрального защитника и вингера. Основное внимание киевский клуб уделяет поиску иностранных футболистов, но рассматривает и кандидатуры игроков с украинским паспортом.

Одним из главных кандидатов на переезд в Киев считается вингер «Колоса» из Ковалевки и сборной Украины U-21 Владислав Велетень. Стоит отметить, что 22-летний футболист является воспитанником «Динамо».

Если чемпионы Украины не смогут найти иностранного вингера, то оформят полноценный трансфер Владислава. В сезоне 2024/25 игрок «Колоса» провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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Динамо Киев Колос Ковалевка Владислав Велетень трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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