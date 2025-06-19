Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы

Что ж, давайте будем реалистами: накануне вечером никакого чуда не произошло. Молодежная сборная Украины проиграла сверстникам из Нидерландов (0:2) и абсолютно бесславно покидает розыгрыш Евро-2025 U-21. Перед этой игрой для того, чтобы попасть в плей-офф теоретически нам хватало бы и ничьей, но… Чтобы тягаться с «оранжевыми» в последнем туре на равных, нашей команде нужно было обладать менталитетом победителей, так как нидерландцы, тему которых мы уже затрагивали в разборе поединка сборной Украины U-21 против финнов, в прежних играх показали очень и очень хороший футбол, и реально лишь отсутствие фарта привело к тому, что команда Райцигера была вынуждена решать свои турнирные задачи в финальном туре с украинцами, причем обязательно нуждалась в победе.

Последний фактор существенно осложнил жизнь подопечных Унаи Мельгосы, впрочем непосредственно о матче с Нидерландами U-21 давайте поговорим вкратце, потому как он не стал для молодых «сине-желтых» определяющим в положительном понимании этого слова…

Робость, неуверенность, бесхарактерность

По сути, эти три слова лучше всего описывают все то, что накануне вечером молодежная сборная Украины продемонстрировала в матче против Нидерландов U-21. Команда Унаи Мельгосы со стартового свистка показала, что ничья для нее – это едва ли не предел мечтаний. Футболисты украинской молодежки в первые полчаса игры абсолютно не прессинговали соперника, а индекс прессинга PPDA в этом временном интервале достигал каких-то неприличных показателей – от 71 до 77. Иными словами, наши игроки давали сделать сопернику под восемь десятков передач, прежде чем тот нарывался на какое-то противодействие и начинал испытывать проблемы при владении мячом! Что это, если не тактика команды, пожелавшей «отсидеться»?

Кто знает, удалось бы Мельгосе и его подопечным реализовать задуманное, если бы не технический брак при работе с мячом у Арсения Батагова на 34-й минуте. Примечательно, что наш центрбек, у которого на турнире до матча против нидерландцев была прекрасная пресса и «Трабзонспор» на этом фоне даже взвинтил ценник на своего игрока до 20 миллионов евро, ошибся именно на фоне активно прессинга от соперника. Плюс ко всему Батагов, который является левшой, вновь действовал справа в центре обороны, что создавало ему дополнительные трудности, чем тренерский штаб Райцигера блестяще воспользовался.

Удивили слова Унаи Мельгосы после поединка, решившего разъяснить причину ошибки Батагова. Испанский тренер заявил буквально следующее: «Мы должны понимать, что Батагов играл не на своей позиции. Я не хотел говорить раньше, но у нас были проблемы с некоторыми игроками…» Сложно сказать, для кого и что хотел сохранить в секрете Мельгоса, но все болельщики, более-менее внимательно следящие за положением дел в сборной Украины U-21, прекрасно понимали, что к турниру в целом и финальному матчу групповой стадии против нидерландцев в частности наша команда подходила с целым ворохом кадровых проблем, как на правом фланге и центре обороны, так и в средней линии, где мы остались на «оранжевых» без Бражко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов неудачно завершил Евро-2025 U-21

Если с робостью, выраженной в отсутствии прессинга (во втором тайме ситуация несколько улучшилась, но только фрагментарно – индекс PPDA у нашей команды «плавал» от 6,3 до 50, что лишний раз подчеркивает ментальную или физическую неспособность сборной Украины U-21 играть активно против мяча все 90 минут), и неуверенностью, которая проявилась в отдельных осечках, как в случае с Батаговым, мы разобрались, то истинной «вишенкой на торте» в матче против Нидерландов U-21 для подопечных Мельгосы стала еще и бесхарактерность.

Иначе охарактеризовать статистику фолов просто невозможно. Подумайте над этими цифрами сами: 6 фолов у сборной Украины, 14 – у Нидерландов. Команда, которая лучше оснащена технически, обладает более качественными и востребованными на европейском рынке исполнителями, нарушала правила чаще, чем те, кому даже прессинговать оппонента удавалось с огромным трудом. Никто не говорит о том, что нужно было ломать или «косить» соперников налево и направо, зарабатывая безрассудные карточки. Думается, большинство болельщиков понимает, о чем идет речь: когда ты андердог, то ты обязан использовать все мелкие дополнительные факторы, которые могут помочь сбить с толку соперника, создать ему дискомфорт, убить уверенность в своих силах. И здесь тактика мелких фолов всегда работала прекрасно. Но когда за 90 минут решающего на турнире матча твои футболисты лишь 6 раз фолят (против финнов было 16 нарушений правил, против датчан – 9, а в ноябрьском спарринге против итальянцев, например, и вовсе 19, и тогда мы выгрызли ничью 2:2, да еще и сотворив камбэк) – это выглядит уже не иначе, как приговор…

Кадровые решения, за которые нужно отвечать

Как мы уже выяснили, после поражения от Нидерландов U-21 Унаи Мельгоса был абсолютно прав в одном – у этой версии украинской молодежки были очевидные кадровые проблемы. На некоторые из них тренерский штаб не мог повлиять из-за объективных причин. Например, повреждение Крупского в итоге так и не дало Илье возможности проявить свои лучшие качества на турнире, и в матче против нидерландцев будущий фулбек «Металлиста 1925» выглядел ничуть не лучше, чем ранее Роман против датчан или Козик против финнов.

Однако неудачное выступление на Евро-2025 U-21 возвращает нас к вопросу о кадровых решениях, которые напрямую зависели от воли тренерского штаба Мельгосы. Например, постфактум испанцу теперь еще не раз припомнят отсутствие в заявке того же Максима Хланя, ранее неплохо показывавшего себя в футболке молодежки. Да и, как показали матчи европейского чемпионата, вряд ли бы Краснопир в этой сборной выглядел хуже того же Вьюнника. Но перед стартом турнира Мельгоса так объяснил свой выбор: «Почему он [Хлань] и другие не в заявке? Потому что я выбрал других».

Что дали эти другие? Тот же Вьюнник получил возможность выйти на замену против Нидерландов U-21 на решающие минуты, хотя абсолютно провалил поединок против финнов, когда за выделенные ему 26 минут на поле отличился только 5 успешными действиями, не нанеся ни единого удара в створ и с долей брака в передачах в 71%! Мог ли такой игрок реально усилить нашу команду, меняя обессилевшего физически Ваната? Мельгоса посчитал (или вынужден был сделать вид, что считает, так как выбрал именно Вьюнника, а не Краснопира), что мог. Но в итоге ошибся.

Ошибок тренерского штаба на этом турнире у Украины U-21 было немало. Про эксперименты в обороне (как на правом фланге, так и в центре, ведь претензий по ходу Евро-2025 U-21 не было разве что к Вивчаренко) и нападении мы уже вкратце поговорили, но также нельзя не затронуть непонятную тему с Владиславом Велетнем. Почему вингер «Колоса», который выдал шикарный перформанс против Финляндии U-21 во втором туре, на матч с нидерландцами не получил даже возможности выйти на замену? Зато на финальные 14 минут в бой бросили Квасницу, который и против датчан вышел абсолютно неэффективно, и сейчас вряд ли имел какие-то реальные шансы стать для «сине-желтых» пресловутым «джокером»…

Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко (№ 2) – один из немногих в сборной Украины U-21, к кому нет претензий по играм на Евро-2025 U-21

Если Унаи Мельгоса решится провести пресс-конференцию с итогами выступлений команды на Евро-2025 U-21, ему не удастся обойти вниманием тему кадровых решений, и отвечать за них тренеру также придется. Да, с испанцем наша молодежка хорошо (но не блестяще, давайте все же не перехваливать!) справилась с отбором на молодежный чемпионат Европы, став лучшей среди команд, занявших вторые места, но… На самом Евро-2025 U-21 в группе с нами играли датчане, которые в отборе были первыми в своей группе, а в решающем матче нам пришлось противостоять Нидерландам U-21, которые вообще образцово прошли квалификацию, выиграв 10 матчей из 10. Поэтому на турнире в Словакии уже не было соперников уровня молодежки Азербайджана или Люксембурга, а вот с более крепкими оппонентами наша команда не показала никакой четкой идеи, и мы последовательно говорили об этом еще после стартового поражения от датчан.

Наши ожидания – наши проблемы?

Перед стартом финальной части Евро-2025 U-21 многие болельщики нашей молодежки, что доказывали различные опросы в социальных сетях, верили, что подопечным Мельгосы по силам не просто выйти из группы, но даже и добраться до наиболее высоких стадий турнира – полуфинала, а возможно даже и финала. Эта вера основывалась на в целом хорошем квалификационном пути нашей молодежки, имевшей все шансы финишировать первой в отборочной группе, а также на… Нелогичной победе в крайне скучном, если не сказать безобразном в аспекте зрелищности, товарищеском поединке с испанцами.

Болельщиков «подогревали» и некоторые эксперты, заявлявшие, что сборная Украины U-21 может реально претендовать на многое. Но сейчас мы вновь вынуждены были спуститься с небес на землю, грустно констатировав, вслед за Юрием Морозом, что эту версию молодежки мы все-таки переоценили.

В квалификации на Евро-2025 U-21 подопечным Мельгосы не хватило главного – умения держать удар в решающем отрезке, когда на кону была судьба первого места. Сперва наша команда проиграла прямому конкуренту в борьбе за позицию – Англии (1:2), а затем еще и «слила» финальный поединок сербам (0:1), преподнеся британцам первую позицию на блюдечке с голубой каемкой. Иначе говоря, сборная Украины U-21 еще в отборочном раунде показала, что у нее есть проблемы с моральной и физической готовностью, когда дело доходит до ключевых матчей, без которых, как известно, выигранных трофеев не бывает.

На самом Евро-2025 U-21, по сути, для наших ничего не поменялось. После обидного стартового поражения в лобовом матче с датчанами, стало ясно – все будет решаться в финальном туре групповой стадии против Нидерландов U-21. Но на поле мы опять не увидели команды, которая бы могла реально зацепиться за результат в тот критический момент, когда это остро необходимо. Более того, после матча форвард молодежки Владислав Ванат признал, что физическая готовность команды была не на должном уровне для таких противостояний.

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Мельгоса

Сделал ли этот тренерский штаб все, что было в его силах, учитывая хронические проблемы и ошибки, которые так и не были устранены, и в итоге привели к вылету с Евро-2025 U-21 уже после стадии группового турнира? Пускай ответ на этот вопрос каждый болельщик даст сам. Что касается оценок самого Унаи Мельгосы, то он признает, что есть ошибки, которые нужно исправлять и, очевидно, рассчитывает, что получит возможность продолжить работу далее, хотя целесообразность этого также не может не вызывать вопросов…

В сухом остатке мы получили турнир, который оставил крайне двоякие впечатления. С одной стороны, поражение от сборной Дании U-21 на старте иначе как дурацким и назвать сложно. С другой – в жизни случается всякое, и нужно иметь характер и силы выходить из сложнейших ситуаций. Шанс для этого (причем очень высокий, учитывая, что нас устраивала даже ничья) у украинской молодежки был, но как это часто бывает с нашими футболистами, они просто взяли и смазали финальный штрих на холсте под названием «Украина на Евро-2025 U-21».

Что ж, не всегда можно рассчитывать на фарт, подобный тому, который был с главной сборной Украины на Евро-2020. Нужно наконец-то учиться брать свое, а не надеяться на осечки других. Впрочем, все мы это прекрасно понимали и понимаем, но продолжали и продолжаем надеяться… Без этого футбол, наверное, просто невозможен. От того и страдаем, когда наши ожидания оказываются нашими же проблемами.