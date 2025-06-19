Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»

Вчера, 18 июня, молодежная сборная Украины провела свой третий матч в групповом раунде Евро-2025 (U-21). К сожалению, подопечные Унаи Мельгосы проиграли Нидерландам – 0:2 и завершили свой путь в финальной стадии турнира.

Итог этого поединка эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел наш эксперт данного турнира, авторитетный специалист в юношеском и молодежном футболе Юрий Мороз.

– Юрий Леонтьевич, ваши предположения о том, что украинцы в матче с Нидерландами побегут, не сбылись. Почему?

– Я сам в шоке. Первые минут 30 были разведкой, команды хотели понять, кто чего стоит. Мы не играли на результат. А вот нидерландцы больше хотели добиться положительного для себя итога. С нашей стороны все было как-то робко… Я рассчитывал, что с первых минут от сине-желтых будет исходить хоть какая-то агрессия, но этого не было и близко.

– Мы отдали мяч без боя?

– Да. Контригра у нас не получилась. Да и голевых моментов за всю игру Украина практически не создала. Нидерланды лучше изучили нас, чем мы соперника. Они наглухо прикрыли Ваната. Можно говорить и об индивидуальных ошибках. Сказалась усталость или еще какие-то моменты, я не знаю. Тот темп, который держали нидерландцы, был средним, но хорошим с их стороны. Оппонент постепенно нагнетал ситуацию у наших ворот и своего добился.

Там, где был мяч, нидерландцы были быстрее. Они, по крайней мере, визуально, были лучшими на подборах, в обводках, отборах. Соперник умело использовал свободные зоны, когда во втором тайме у нас была высокая оборона. Футболисты в оранжевых футболках не раз выходили на оперативное пространство перед нашими воротами. Хорошо, что еще Нещерет пару раз выручил, а то могли бы и с крупным счетом проиграть. У нас практически не было скоростных командных действий.

– Лидеры не повели за собой команду. Я не увидел Ярмолюка в первом тайме?

– Я и после перерыва его не видел. Батагов допустил голевую ошибку. Очеретько сыграл слабо. Единственный кого бы я выделил, так это Брагару. Он пытался хоть что-то поменять на футбольном поле, внести осмысленные действия.

– В чем главная причина нашего вылета из турнира?

– Однозначно на этот вопрос и не ответишь. Есть тренерский штаб, который должен озвучить эти причины и ответить за такое неудачное выступление перед болельщиками. Со стороны, глядя на картинку, я могу сказать, что функциональная готовность у нашей команды была плохой. Что делала команда 10 дней на сборе накануне турнира, мне сказать сложно, поскольку я там не находился.

Некоторые футболисты хорошо выступили, а некоторые провалили эти соревнования. Я не увидел лидера на футбольном поле, не было целостности командных действий.

Мы помним вчерашнюю команду Руслана Ротаня. Может, они не так ярко действовали, но они играли на результат, была структура, прагматизм в игре. Интересно, что в Словакии у нас были индивидуально сильные исполнители, но повторюсь, командно мы сыграли очень слабо. Видимо, перед Евро мы переоценили эту сборную.

– Насколько процентов это был тренерский просчет такого бесславного выступления? Почему команда не бежала?

– Я сам задаю себе этот вопрос, но ответа нет. Поэтому наставник и должен ответить и на этот вопрос тоже. Есть аналитическая группа, много людей, которые были рядом с коллективом…

Единственный плюс во всей этой ситуации, что в такое сложное для страны время, мы выходим в финальную часть Евро. Это говорит о том, что на местах тренеры работают, готовят игроков. Но перед турниром все и я в том числе ждали от этой команды намного большего. Немало игроков прошло через мои руки, я знаю их возможности, но максимума я не увидел. Возможно, мы где-то подтягиваемся к лучшим сборным Европы, но их футбол убегают дальше в плане подготовки, профессионального отношения каждого футболиста к делу.

– Кого вы можете выделить из украинцев на турнире?

– По первой игре я бы отметил Очеретько, по второй – Бражко, Ваната, Батагова и Брагару, а по третьей, как я уже сказал, только Брагару. А где остальные? Мы видим только картинку, но что было в внутри команды, нам неизвестно. Сколько фланговых передач отдали Вивчаренко и Крупский. Да, они были, но тогда, когда нидерландцы забили два мяча и начали играть по счету, а это был ведь решающий для нас поединок.

– По пятибалльной системе, как вы оцените выступление сборной Украины на Евро?

– Чего мы добились? Обыграли Финляндию, а остальное проиграли, причем не в лучшем качестве игры. Не знаю, наверное, на троечку. Я был уверен, что эта сборная выйдет из группы, но от выступления осталось разочарование.