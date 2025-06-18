Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025

18 июня прошел матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов сыграли Нидерланды U-21 и Украина U-21. Украинцы, которых устраивала и ничья, проиграли 0:2.

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Поражение в этом матче и вылет из турнира прокомментировал наставник «сине-желтых» Унаи Мельгоса.

«Очень сложная игра. Мы знали уровень соперника. Также эмоционально мы понимали, что мы либо идем дальше, либо едем домой. Так что да, это было сложно с самого начала. Результат – не тот, которого мы ожидали.

Я думаю, что Украина хорошо начала игру. В таких матчах многое решают вот эти ошибки в необязательных ситуациях. И потом трудно вернуться в игру. Но это вопрос ко всем игрокам, а не только к кому-то одному или к одной ситуации.

Я могу подытожить весь процесс – квалификация была очень хорошей. Здесь, в матче с датчанами, у нас были шансы, мы заслужили большего. Но есть вещи, которые нужно исправлять. Иногда мелочи влияют на результат игры», – сказал Мельгоса.