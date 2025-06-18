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  4. Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Сборная УКРАИНЫ
18 июня 2025, 22:20 |
2185
3

Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025

Украинцы проиграли Нидерландам и вылетели из турнира

18 июня 2025, 22:20 |
2185
3
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
УАФ. Унаи Мельгоса

18 июня прошел матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов сыграли Нидерланды U-21 и Украина U-21. Украинцы, которых устраивала и ничья, проиграли 0:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Поражение в этом матче и вылет из турнира прокомментировал наставник «сине-желтых» Унаи Мельгоса.

«Очень сложная игра. Мы знали уровень соперника. Также эмоционально мы понимали, что мы либо идем дальше, либо едем домой. Так что да, это было сложно с самого начала. Результат – не тот, которого мы ожидали.

Я думаю, что Украина хорошо начала игру. В таких матчах многое решают вот эти ошибки в необязательных ситуациях. И потом трудно вернуться в игру. Но это вопрос ко всем игрокам, а не только к кому-то одному или к одной ситуации.

Я могу подытожить весь процесс – квалификация была очень хорошей. Здесь, в матче с датчанами, у нас были шансы, мы заслужили большего. Но есть вещи, которые нужно исправлять. Иногда мелочи влияют на результат игры», – сказал Мельгоса.

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Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 3
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Футболіст 123
Стиль Мельгоси – це стиль Реброва.
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+4
Gargantua81
слабый тренер
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+4
gusev80 .
Катастрофа це наша журналістика. Тут просто збірна за 220 млн обіграла збірну за 78 млн, тобто "дива не сталося".  З іншого боку, щоб воно сталося, треба грати дещо в іншу гру. Та й по складу були доволі дивні рішення та не завжди звоєчасні заміни. 
Шкода тому що по грі першого тайму шанс був, ми суперника перегравали. Але через вихід нового гравця, шо нормально не війшов в гру, ми і попереду зробили кілька необов'язкових втрат, і зміщення лівоногого Батагова на правий фланг виявилося фатальним.
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