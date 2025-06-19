У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо

В составе мадридского «Реала» возникли проблемы с голкиперами – «сливочные» не знают, как правильно разделить игровое время между бельгийцем Тибо Куртуа и украинцем Андреем Луниным.

Президент и совет директоров испанского клуба считают Тибо лучшим вратарем мира, поэтому намерены продлить с ним контракт до 2028 года. Стоит отметить, что в «Реале» существует правило – не давать контракт дольше, чем на год тем игрокам, которым исполнилось 30 лет.

Из-за уверенной игры Куртуа и его влияния на команду, ради бельгийца будет сделано исключение – ему предложат продлить сотрудничество на два года.

Вместе с тем, некоторые представители «сливочных» недовольны положением Лунина, так как считают, что он заслужил играть чаще после того, как спасал команду в Лиге чемпионов. В клубе считают несправедливым тот факт, что украинец почти не выходит в стартовом составе после того, как продлил контракт до 2030 года.

По информации испанской прессы, новый главный тренер Хаби Алонсо пока не знает, как решить проблему. Испанский специалист полностью доволен игрой Куртуа и восхищается отношением Лунина к команде, поэтому не хочет постоянно оставлять украинца на скамейке запасных.