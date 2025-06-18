Лунин сообщил Реалу, где будет играть в сезоне 2025/26. Но есть проблема

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин провел встречу с руководством и тренерским штабом королевского клуба, во время которой стороны обсудили будущее футболиста.

26-летний вратарь сообщил боссам, что принял решение остаться в составе «сливочных». Лунин готов принять роль второго номера и заменять бельгийца Тибо Куртуа в менее важных матчах – в основном это будет Кубок Испании.

Несмотря на позицию украинца, в вопросе будущего Лунина еще не поставлена точка. По информации испанского издания The Athletic, окружение игрока пытается убедить футболиста покинуть Мадрид.

Близкие голкипера, а также его агент Жорже Мендеш считают, что вратарь должен играть в той команде, где будет занимать роль первого номера и иметь постоянную игровую практику.

«Реал» доволен отношением Лунина к команде, игрой и надеется сохранить его в составе на сезон 2025/26. Однако, «сливочные» понимают, что решение украинца не является окончательным и он может поменять свое мнение под давлением агента и своего окружения.