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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 08:24 | Обновлено 20 июня 2025, 08:25
139
0

Ботафого продолжил беспроигрышное шествие южноамериканских команд на КЧМ

ПСЖ стал первым после Челси, проигравшим матч команде из Южной Америки

20 июня 2025, 08:24 | Обновлено 20 июня 2025, 08:25
139
0
Ботафого продолжил беспроигрышное шествие южноамериканских команд на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Ботафого победил ПСЖ со счетом 1:0.

ПСЖ стал первым французским клубом, сыгравшим официальную игру против неевропейской команды.

Парижане достигли отметки в 60 матчей за сезон в официальных соревнованиях, в последний раз подобное происходило в сезоне 2010/11.

Ботафого стал первым клубом из Южной Америки, победившим европейский в клубных чемпионатах мира, начиная с 2012 года (Коринтианс против Челси).

Беспроигрышная серия бразильских команд на турнире этого года составляет уже 6 матчей:

  • Палмейрас – Порту 0:0
  • Ботафого – Сиэтл Саундерз 2:1
  • Фламенгу – Эсперанс 2:0
  • Флуминенсе – Боруссия 0:0
  • Палмейрас – Аль-Ахли 2:0
  • Ботафого – ПСЖ 1:0

А если прибавить сюда еще два матча аргентинских команд, то беспроигрышная серия команд из Южной Америки составляет уже 8 матчей.

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Ботафого ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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