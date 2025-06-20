Ботафого продолжил беспроигрышное шествие южноамериканских команд на КЧМ

В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Ботафого победил ПСЖ со счетом 1:0.

ПСЖ стал первым французским клубом, сыгравшим официальную игру против неевропейской команды.

Парижане достигли отметки в 60 матчей за сезон в официальных соревнованиях, в последний раз подобное происходило в сезоне 2010/11.

Ботафого стал первым клубом из Южной Америки, победившим европейский в клубных чемпионатах мира, начиная с 2012 года (Коринтианс против Челси).

Беспроигрышная серия бразильских команд на турнире этого года составляет уже 6 матчей:

Палмейрас – Порту 0:0

Ботафого – Сиэтл Саундерз 2:1

Фламенгу – Эсперанс 2:0

Флуминенсе – Боруссия 0:0

Палмейрас – Аль-Ахли 2:0

Ботафого – ПСЖ 1:0

А если прибавить сюда еще два матча аргентинских команд, то беспроигрышная серия команд из Южной Америки составляет уже 8 матчей.