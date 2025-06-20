Ботафого продолжил беспроигрышное шествие южноамериканских команд на КЧМ
ПСЖ стал первым после Челси, проигравшим матч команде из Южной Америки
В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Ботафого победил ПСЖ со счетом 1:0.
ПСЖ стал первым французским клубом, сыгравшим официальную игру против неевропейской команды.
Парижане достигли отметки в 60 матчей за сезон в официальных соревнованиях, в последний раз подобное происходило в сезоне 2010/11.
Ботафого стал первым клубом из Южной Америки, победившим европейский в клубных чемпионатах мира, начиная с 2012 года (Коринтианс против Челси).
Беспроигрышная серия бразильских команд на турнире этого года составляет уже 6 матчей:
- Палмейрас – Порту 0:0
- Ботафого – Сиэтл Саундерз 2:1
- Фламенгу – Эсперанс 2:0
- Флуминенсе – Боруссия 0:0
- Палмейрас – Аль-Ахли 2:0
- Ботафого – ПСЖ 1:0
А если прибавить сюда еще два матча аргентинских команд, то беспроигрышная серия команд из Южной Америки составляет уже 8 матчей.
How we feeling, @Botafogo?#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 20, 2025
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