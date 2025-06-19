Защитник Ливерпуля достиг соглашения с немецким топ-клубом
Джарелл Куанса близок к переходу в «Байер»
Английский защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса привлекает внимание «Байера», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 22-летний футболист достиг соглашения с немецким клубом.
Переговоры «Ливерпуля» и «Байера» продолжаются, стороны приближаются к соглашению. Это будет полноценный трансфер, сумма которого составит 30 миллионов фунтов + бонусы.
В прошедшем сезоне Джарелл Куанса провел 25 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» отдал своего вратаря в аренду в «Аякс».
🚨🔴⚫️ Jarell Quansah has verbally agreed personal terms with Bayer Leverkusen!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025
Bayer and Liverpool are closing in on permanent deal, understand it will be worth £30m plus add-ons for the defender. pic.twitter.com/DWb1hvW846
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