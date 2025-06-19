Защитник Ливерпуля достиг соглашения с немецким топ-клубом

Английский защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса привлекает внимание «Байера», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист достиг соглашения с немецким клубом.

Переговоры «Ливерпуля» и «Байера» продолжаются, стороны приближаются к соглашению. Это будет полноценный трансфер, сумма которого составит 30 миллионов фунтов + бонусы.

В прошедшем сезоне Джарелл Куанса провел 25 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» отдал своего вратаря в аренду в «Аякс».