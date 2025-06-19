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Англия
19 июня 2025, 21:03 |
931
0

Защитник Ливерпуля достиг соглашения с немецким топ-клубом

Джарелл Куанса близок к переходу в «Байер»

19 июня 2025, 21:03 |
931
0
Защитник Ливерпуля достиг соглашения с немецким топ-клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джарелл Куанса

Английский защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса привлекает внимание «Байера», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист достиг соглашения с немецким клубом.

Переговоры «Ливерпуля» и «Байера» продолжаются, стороны приближаются к соглашению. Это будет полноценный трансфер, сумма которого составит 30 миллионов фунтов + бонусы.

В прошедшем сезоне Джарелл Куанса провел 25 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» отдал своего вратаря в аренду в «Аякс».

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