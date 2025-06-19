ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал своего вратаря в аренду в Аякс
Витезслав Ярош следующий сезон проведет в чемпионате Нидерландов
Действующий победитель Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», отпустил 23-летнего вратаря Витезслава Яроша в годичную аренду в амстердамский «Аякс».
По информации голландского клуба, Ярош будет выступать в коллективе под 1-м номером.
Витезслав был переведен в основную команду «Ливерпуля» еще с лета 2022 года, однако в течение двух сезонов вратарь находился в арендах. Дебютировать за клуб Ярошу удалось лишь в этом сезоне под руководством Арне Слота.
На счету голкипера два поединка за «мерсисайдцев», в которых пропустил всего два мяча.
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал своего вратаря в аренду в Аякс
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