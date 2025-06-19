Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал своего вратаря в аренду в Аякс
Англия
19 июня 2025, 12:18 |
551
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал своего вратаря в аренду в Аякс

Витезслав Ярош следующий сезон проведет в чемпионате Нидерландов

19 июня 2025, 12:18 |
551
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал своего вратаря в аренду в Аякс
ФК Аякс. Витезслав Ярош

Действующий победитель Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», отпустил 23-летнего вратаря Витезслава Яроша в годичную аренду в амстердамский «Аякс».

По информации голландского клуба, Ярош будет выступать в коллективе под 1-м номером.

Витезслав был переведен в основную команду «Ливерпуля» еще с лета 2022 года, однако в течение двух сезонов вратарь находился в арендах. Дебютировать за клуб Ярошу удалось лишь в этом сезоне под руководством Арне Слота.

На счету голкипера два поединка за «мерсисайдцев», в которых пропустил всего два мяча.

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал своего вратаря в аренду в Аякс

По теме:
Проблема в финансах. Назван клуб, в котором Зинченко проведет сезон 2025/26
У Трубина будет новый партнер. Бенфика усилит защиту игроком РБ Зальцбург
Источник: звезда сборной Украины U-21 отказался переходить в Наполи
Аякс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль чемпионат Нидерландов по футболу трансферы аренда игрока трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: ФК Аякс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»
Футбол | 19 июня 2025, 08:41 6
Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»
Василий КОБИН: «Даже 3-4 года дисквалификации – не приговор для Мудрика»

Специалист считает, что Михаил еще может сыграть на солидном уровне

«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов
Футбол | 19 июня 2025, 12:40 0
«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов
«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов

Мирослав Ступар считает, что незначительный контакт в штрафной площадке был

Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Футбол | 18.06.2025, 15:25
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 18.06.2025, 13:11
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Футбол | 19.06.2025, 08:02
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 29
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 13
Футбол
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
18.06.2025, 06:54 2
Футбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 1
Бокс
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем