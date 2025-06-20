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  4. Звезду Реала выписали из больницы. Известно, когда вернется к тренировкам
Испания
20 июня 2025, 08:43 |
954
0

Звезду Реала выписали из больницы. Известно, когда вернется к тренировкам

Килиан Мбаппе продолжит лечение в «домашних условиях»

20 июня 2025, 08:43 |
954
0
Звезду Реала выписали из больницы. Известно, когда вернется к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе выписали из больницы. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, француз продолжит лечение в «домашних условиях». Килиан уже вернулся в тренировочный лагерь Реала.

Болезнь помешала Мбаппе поучаствовать в первом матче Клубного чемпионата мира против Аль-Хиляля. Согласно источнику француз продолжит получать специальное лечение. По мере выздоровления он равномерно возвратится в общую группу «бланкос».

Ранее Хаби Алонсо объяснил, почему не играл Мбаппе, и высказался о травме Винисиуса

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Килиан Мбаппе болезнь Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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