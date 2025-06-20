Звезду Реала выписали из больницы. Известно, когда вернется к тренировкам

Французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе выписали из больницы. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, француз продолжит лечение в «домашних условиях». Килиан уже вернулся в тренировочный лагерь Реала.

Болезнь помешала Мбаппе поучаствовать в первом матче Клубного чемпионата мира против Аль-Хиляля. Согласно источнику француз продолжит получать специальное лечение. По мере выздоровления он равномерно возвратится в общую группу «бланкос».

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