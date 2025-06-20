Звезду Реала выписали из больницы. Известно, когда вернется к тренировкам
Килиан Мбаппе продолжит лечение в «домашних условиях»
Французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе выписали из больницы. Об этом сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, француз продолжит лечение в «домашних условиях». Килиан уже вернулся в тренировочный лагерь Реала.
Болезнь помешала Мбаппе поучаствовать в первом матче Клубного чемпионата мира против Аль-Хиляля. Согласно источнику француз продолжит получать специальное лечение. По мере выздоровления он равномерно возвратится в общую группу «бланкос».
Ранее Хаби Алонсо объяснил, почему не играл Мбаппе, и высказался о травме Винисиуса
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болельщиков ждет седьмая игра финала плей-офф
Дмитрий Чирикал заявил, что не возглавит полтавскую команду