СИННЕР: «Я думаю, что этот перерыв пойдет мне на пользу»

Никто не ожидал, что первая ракетка мира Янник Синнер так рано завершит выступление на турнире ATP 500 в Галле (Германия), потерпев поражение от представителя Казахстана Александра Бублика (ATP 45) на стадии 1/8 финала.

Но, похоже, итальянец не слишком расстроен неудачей, которая стоила ему 450 рейтинговых очков, но дала возможность отдохнуть и подготовиться к Уимблдону 2025.

«У меня были шансы выиграть матч. Во втором сете он практически не дал мне пространства своей подачей, но в третьем были моменты, которые могли склонить чашу весов в мою пользу. Все решалось буквально в двух или трех розыгрышах. Я старался, но не получилось – он был лучше в ключевые моменты. Честно говоря, после поражения в Париже было непросто соревноваться здесь. Но в целом я доволен тем, что смог провести два матча на траве перед Уимблдоном.

Пришло время сделать паузу, я собираюсь восстановиться физически и ментально. Мне нужно немного времени, и я думаю, что этот перерыв пойдет мне на пользу. Ментально я чувствую себя хорошо, но физически немного устал. Каждый день не может быть одинаковым, это нужно принять и все», – объяснил Янник Синнер, пообещав вернуться на корты лондонского Шлема с полной мотивацией.